Fim de semana será de tempo instável e temperaturas amenas

A sexta-feira (15) será mais um dia com bastante nebulosidade e pancadas de chuvas pelo país. Em Mato Grosso do Sul não será diferente, e o dia começa com céu parcialmente nublado e passa a nublado a partir da tarde.





As chuvas diminuem, mas segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, há potencial para chuvas com acumulados de até 50 milímetros e ventos de até 60 milímetros no Estado.





O ar quente e úmido que se espalha por todo o País, favorece a formação de nuvens deixando o tempo instável ao longo de todo fim de semana em Mato Grosso do Sul.





A temperatura mínima estimada para esta sexta-feira é de 22°C e a máxima não passa dos 30°C. A umidade relativa do ar varia entre 100% a 40%.





Confira abaixo as condições de tempo e temperatura estimados pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos para a Capital e algumas cidades sul-mato-grossenses.

Campo Grande: Nublado com pancadas de chuva | 21°C a 28°C

Dourados: Nublado com pancadas de chuva | 21°C a 30°C

Corumbá: Nublado com pancadas de chuva | 23°C a 30°C

Três Lagoas: Pancadas de chuva | 23°C a 28°C





Por: Mireli Obando