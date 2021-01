EMPREGOS| Eldorado Brasil abre vagas de trabalho em Três Lagoas

Processo Seletivo busca profissionais para início imediato em funções operacionais e também de liderança.

A Eldorado Brasil anuncia mais de 80 vagas de trabalho em Três Lagoas, para início imediato nas áreas Industrial, Florestal, Corporativa e de Transporte. São ofertadas posições para Auxiliar Administrativo, de Serviços Gerais, Líder de Operações de Transporte, Operador de máquinas especiais, Mecânico, Operador Logístico, Lubrificador, Operador de área, Motorista Carreteiro, Bombeiro, entre outras vagas atrativas também a quem vive em cidades próximas, como Ilha Solteira, Andradina e Brasilândia.





Todas as vagas estão descritas no site da empresa www.eldoradobrasil.com.br e os interessados devem se cadastrar, clicando em ‘Trabalhe Conosco’. Ainda no site é possível conferir as diretrizes da empresa e o perfil das vagas. Após avaliação de currículo, a equipe de Recrutamento e Seleção agendará uma entrevista online. Os aprovados seguem para entrevista presencial ou digital com o líder operacional – última fase antes da contratação.





Em 2021, a Eldorado Brasil abriu mais de 820 novas posições, incluindo outros municípios de Mato Grosso do Sul (Água Clara, Inocência e Selvíria), além de apresentar vagas para São Paulo e Santos. Com isso, a empresa mantém o ritmo de crescimento verificado em 2020, quando contratou mais de 1000 profissionais ao longo do ano. As oportunidades são abertas para todos os profissionais, sem distinção de raça, cor, gênero ou necessidade especial.





Serviço





O candidato deve, preferencialmente, cadastrar seu currículo no site da empresa ( www.eldoradobrasil.com.br ). Currículos impressos poderão ser entregues nas unidades locais, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Em Três Lagoas, está localizada na BR-158, km 231. Demais cidades de MS: Água Clara (rua Primeiro de Maio, nº 01), Selvíria (Av. Rotary Club, 750) e Inocência (Rua Emílio José da Costa, 1224).





Entre os benefícios oferecidos aos colaboradores estão assistência médica e odontológica, convênio com empresas parceiras como Gympass, PPR – Programa de Participação de Resultados, Plano de Previdência Privada, seguro de vida, vale alimentação, vale refeição e vale transporte.





Sobre a Eldorado





A Eldorado Brasil é uma produtora de celulose de eucalipto, com mais de 4 mil funcionários. Com mais de 200 mil hectares de florestas plantadas e 100 mil hectares de áreas de preservação no Mato Grosso do Sul, tem uma unidade industrial altamente tecnológica em Três Lagoas (MS) com capacidade de produção superior a 1,7 milhão de toneladas de celulose por ano.









ASSECOM