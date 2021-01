Em moto esportiva, rapaz não consegue frear em ‘fim de rua’ e morre ao colidir em muro

Acidente aconteceu no bairro Estrela do Sul, em Campo Grande

©Reprodução, Câmera de Segurança



Motociclista William Rodrigues, de 30 anos, morreu no fim da manhã deste sábado (9) depois de não conseguir frear em um entroncamento, colidir em outra moto e em um muro, no bairro Estrela do Sul, região norte de Campo Grande.





Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente. O motociclista, que estava em uma moto esportiva, seguia pela Rua Franjinha e perdeu o controle da direção no entroncamento final da via, que termina na Rua das Balsas.





O condutor passou direto, colidiu em outro motociclista e se chocou violentamente contra o muro de uma residência. Motoristas que passavam pelo local acionaram o socorro. Equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) tentou reanimar Wiliiam, que não resistiu aos ferimentos.





O outro motociclista teve ferimentos leves e não corre risco de morrer. Equipes do BPTran (Batalhão de Polícia de Trânsito) estão no local e, a princípio, constaram uma marca de frenagem da moto esportiva de pouco mais de 11 metros.















Por: Aliny Mary Dias , Danielle Errobidarte e Henrique Arakaki