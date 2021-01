Domingo com períodos de sol e máxima de 34°C

Neste domingo (31) o sol aparece trazendo ligeiro aumento nas temperaturas em Mato Grosso do Sul.





A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima é de céu parcialmente nublado com aumento de nuvens ao longo do dia trazendo a possibilidade de pancadas de chuva para todo o Estado.





A umidade relativa do ar neste domingo possui variação estimada entre 100% a 60%, e o vento permanece fraco a moderado em todo Estado.





As temperaturas poderão registrar mínima de 20°C e máxima de 34°C. Novamente a região do bolsão pode ser a mais quente do dia.









Por: Mireli Obando