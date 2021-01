Deficiência nutricional é capaz de prejudicar saúde física e mental

Embora alguns problemas de saúde sejam relacionados à rotina atarefada, a má alimentação contribui diretamente para que o organismo dê sinais de alerta

Você sabia que sensação de cansaço, sono, dormência e câimbras nos membros, queda de cabelo, quebra constante de unhas e demora na cicatrização podem ser sintomas de uma má alimentação? Embora seja muito comum atribuir essas sensações ao trabalho excessivo e à rotina atarefada, a deficiência nutricional contribui diretamente para que o organismo dê sinais de alerta.





A questão, no entanto, é o tempo que esses sintomas estão se manifestando. Isso porque a deficiência nutricional não provoca resultados imediatos – pelo contrário, é algo que ocorre gradativamente e o próprio corpo procura resolver. Mas, com o tempo e a falta de nutrientes essenciais, a tendência é de que os sinais de que algo está errado aumentem.





Mas, além dos sintomas físicos, a alimentação com deficiências nutricionais também causa impacto na mente e nas emoções. Falta de concentração, dificuldade de memorização e alguns sintomas depressivos são os primeiros indícios de que algo não está certo.





Alguns exames de rotina, como hemograma, ferritina, transferrina e 25-hidroxi-vitamina D, por exemplo, conseguem identificar certas deficiências de nutrientes no corpo. Por isso, é essencial – mesmo durante este período de pandemia – manter uma visita regular a um médico de confiança.





Com as pessoas por mais tempo dentro de casa, devido ao isolamento social, muitos relatos de ganho de peso são somados. Apesar da ausência de exercícios físicos, o grande motivo da alteração no corpo ocorre por meio de uma má alimentação, rica em gordura e muito pobre em vitaminas e nutrientes funcionais.





O que priorizar nas refeições?





O consumo de leite e derivados, por exemplo, é uma ótima fonte de cálcio, extremamente importante para o bom funcionamento do organismo. Feijão, cereais e peixes, por sua vez, contam com grande índice de ferro, que é fundamental para inibir o cansaço e a anemia em mulheres, devido ao período da menstruação.





Carne vermelha, chocolate amargo e castanhas são ótimos exemplos de alimentos que têm zinco, um nutriente essencial para os processos metabólicos do corpo, além de influenciar na resposta imune do organismo em funções neurológicas e reprodutivas. Além disso, para desmistificar a ideia de que amendoim engorda , a leguminosa oleaginosa mais famosa do Brasil contribui para a reposição de zinco ao organismo.





Já as frutas e hortaliças como melão, mamão, abacate, cenoura e batata são ricas fontes de potássio, que inibe as câimbras, fortalece os ossos, auxilia no bom funcionamento dos rins e no controle de água no organismo, além de ter uma grande importância para a saúde do sistema cardiovascular.





Assim como os sintomas não aparecem do dia para a noite, eles não desaparecem. Dessa forma, é essencial procurar ajuda profissional como já foi dito, além de realizar corretamente o acompanhamento dos tratamentos para o completo bem-estar do organismo, que, de fato, irão refletir em uma vida emocional e física muito mais saudável.