Comprar impressora HP colorida ou monocromática?

A impressora HP é a escolha de muitas pessoas, seja ela para uso profissional ou doméstico. Entretanto, a marca tem uma vasta lista de equipamentos que diferem-se conforme suas utilidades, como no caso da impressora tanque de tinta HP ou monocromática.





Está em dúvida qual impressora comprar? Acompanhe o nosso blog e saiba um pouco mais sobre cada modo de trabalho dos dois equipamentos.





A marca HP de impressoras





Sabemos muito bem que qualquer modelo de impressora HP que comprar, terá uma série de vantagens decorrentes da própria marca. De qualquer forma, é importante que saiba quais serão suas formas de uso, para que compre o modelo correto e aproveite 100% seu equipamento, afinal, impressora não é algo que se tenha um investimento muito baixo.





HP Inc. A Hewlett-Packard Company (HP): é uma companhia de tecnologia da informação multinacional americana, até sua divisão, ocorrida em 2015 (gerando as empresas HP Inc. e Hewlett-Packard Enterprise). Tem sua sede em Palo Alto, na Califórnia, Estados Unidos.





Impressora HP colorida





impressora a laser HP colorida é a queridinha de muitos profissionais, até mesmo aqueles que trabalham com gráfica, pois sua qualidade é tão grande que é considerada como de uso profissional.





As impressoras multifuncionais HP são rápidas, eficientes e utilizam o pigmento de pó para reproduzir a impressão - dando muito mais cor e vida à sua impressão.





Além disso, outro ponto a ser observado é que apesar dos cartuchos de tinta HP serem mais caros, a primeira vantagem é que os cartuchos são mais duráveis, o que a torna um ótimo equipamento para comprar em custo/benefício.





Impressora HP monocromática





Ainda há no mercado muitas pessoas que não necessitam de cores em suas impressões, mas sim de qualidade. Por mais que os modelos de impressora tanque de tinta ou jato tenham as duas opções, para algumas pessoas não é algo útil.





O conceito monocromático é quando uma impressora realiza apenas impressões em uma cor, então, se essa é a sua necessidade, sem dúvidas, você pagará mais barato e terá um equipamento que te atenda 100%.





Por isso, antes de comprar, lembre-se! Essas impressoras podem imprimir em azul, vermelho, preto, mas sempre uma cor por vez. Lembre-se também que o custo da impressão colorida é muito maior do que uma em preto e branco.









