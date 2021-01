Com Covid, Zauith assume governo nas férias de Azambuja, mas vai despachar de casa

O vice-governador assume o posto de chefe do Executivo Estadual na próxima segunda (20)

Mesmo após testar positivo para Covid-19, Murilo Zauith (DEM), assumirá o posto de governador do Estado durante as férias de Reinaldo Azambuja (PSDB) na próxima segunda-feira (25). Segundo a assessoria, devido às restrições da doença, Zauith irá trabalhar em home-office.





Zauith realizou o exame, que testou positivo para a Covid-19, na última quarta-feira (20). Apesar da infecção, o vice-governador está assintomático e irá despachar de casa até encerrar a quarentena imposta pela doença.





Perda de força





Murilo vem perdendo força nos últimos meses dentro do governo Azambuja, já que foi exonerado do cargo de secretário estadual de Infraestrutura (Seinfra), que ocupava desde 2019. Em contrapartida, o secretário de Governo e Relações Estratégicas, Eduardo Riedel, vem sendo colocado como o homem forte do governo.





Além disso, o PSDB, seu partido, quer lançá-lo na disputa ao governo do Estado em 2022. Esse movimento orquestrado pelo governador Reinaldo Azambuja, demonstra o objetivo tucano para as próximas eleições.









Por: Flávio Veras