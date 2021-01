Carro tomba e mata adolescente de 17 anos que retornava de banho de cachoeira

Luana Calixto Bampi bateu a cabeça e morreu de traumatismo cranioencefálico

Luana morava em Amambai ©A Gazeta News

A adolescente Luana Calixto Bampi, de apenas 17 anos, morreu em um acidente de carro, ocorrido na tarde deste sábado (09) na rodovia MS-485, que liga Amambai a Aral Moreira, a cerca de 360 quilômetros da Capital.





Luana era passageira de um veículo Polo sedan, que tombou enquanto a vítima e uma amiga, retornavam de um banho de cachoeira. A adolescente bateu a cabeça e morreu traumatismo cranioencefálico no local.





Já a condutora do veículo, uma jovem de 20 anos, não se feriu. As duas moravam em Amambaí. Uma equipe da Polícia Civil da cidade esteve no local do acidente, realizando os levantamentos e um laudo técnico deverá apontar as reais causas do acidente.





Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros ao site Gazeta News, as jovens retornavam de uma cachoeira que fica no Rio Amambai.





Por Adriano Fernandes