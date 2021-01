Caravina discute parceria institucional com representantes do TCU em MS

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina, recebeu na manhã desta sexta-feira (29), na sede da entidade, em Campo Grande, a visita dos secretários do TCU (Tribunal de Contas da União) em Mato Grosso do Sul, Tiago Modesto Carneiro Costa, e Mário Bertuol.





Durante o encontro, eles trataram da execução do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção e da Plataforma e-prevenção, criado pelo órgão de controle externo, em âmbito estadual.





Também participaram da reunião o advogado da Assomasul, Guilherme Azambuja Falcão Novaes, e o prefeito de Santa Rita do Pardo, Doutor Lúcio, cidade escolhida, a exemplo de Campo Grande, para implantação do projeto piloto.





Mário Bertuol explicou que trata-se de um programa que está sendo executado por todas as redes de controle do país.





“Em cada estado da federação existe uma rede de controle, e aqui em Mato Grosso do Sul nós estamos trabalhando com todos os municípios, todos os órgãos estaduais e federais para que eles sejam auto avaliados com relação a sua suscetibilidade à fraude e a corrupção, ou seja, como é que os municípios, esses órgãos federais e estaduais, estão protegidos pra eventuais ilícitos de corrupção”, pontuou o secretário do TCU, em entrevista ao site oficial da Assomasul.





Bertuol destacou a parceria com a Assomasul durante o encontro com o presidente Caravina e o prefeito de Santa Rita do Pardo.





“A Assomasul é uma parceira da rede de controle em Mato Grosso do Sul e, com isso, está nos auxiliando para que possamos agora fazer um piloto nos municípios de Campo Grande e Santa Rita do Pardo, para que num momento seguinte possamos fazer a avaliação nos 79 municípios do Estado”, acrescentou.





Para Caravina, a ideia é muito importante e fundamental no momento em que o país enfrenta enormes desafios para combater a fraude e a corrupção.





Por: Willams Araújo