CAPITAL| Presidente da Câmara fala sobre liberação das vacinas contra a Covid-19 e reforça união de esforços para imunização em Campo Grande

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande falou sobre a aprovação do uso emergencial das vacinas Coronavac e de Oxford pela Anvisa, neste domingo. Carlão reforçou a satisfação e esperança em participar deste momento histórico na luta contra o vírus da Covid-19. Ele afirmou que já convocou os vereadores para ajudar na logística da vacinação.





“Essa era a notícia mais aguardada por todos brasileiros. Uma vitória da ciência na luta pela vida. Agora vamos viver a fase da imunização e a Câmara Municipal estará à inteira disposição da prefeitura e do governo do Estado para contribuirmos com esse trabalho. Assim como no ano passado, contribuímos dando suporte logístico para a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) durante a campanha de vacinação contra a gripe H1N1. Já convoquei os vereadores da Casa para disponibilizarmos carros, abastecidos e com motoristas para ajudarmos no apoio logístico do transporte das vacinas até os pontos de vacinação, bem como até as casas de idosos acamados ou com dificuldades graves de locomoção”, disse o presidente.





Carlão reforçou que é preciso manter os cuidados até que a imunização seja completa no país.





“Nossa preocupação agora é ajudar a viabilizar a vacinação na Capital em todas suas fases e conscientizar a população de que precisamos manter os cuidados cruciais na prevenção. Uso de máscaras, higienização das mãos e evitarmos aglomerações. Ainda vai levar algum tempo até vencermos esse vírus e precisamos unir forças nessa luta, sem baixar a guarda”.





Por: Janaina Gaspar