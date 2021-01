Registro foi feito na BR-376, em Sarandi. Não houve flagrante, por isso, motorista não foi preso e nem passou por teste para identificar possível uso de substâncias psicoativas, segundo a PRF.

Caminhoneiro é filmado com corpo para fora de veículo com garrafa de bebida na mão enquanto dirige no Paraná ©PRF/Divulgação

Um motorista foi filmado com parte do corpo para fora do caminhão e segurando uma garrafa de bebida alcoólica enquanto o veículo estava em movimento, na BR-376, no norte do Paraná.





O vídeo foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) que informou que o caso aconteceu na entrada para o município de Sarandi.





Não houve flagrante da PRF sobre a ocorrência. Até a publicação desta reportagem, o motorista não havia sido identificado.





A polícia destacou que, caso tivesse sigo localizado pelos agentes, nestas condições, o homem seria submetido a um teste para identificar possíveis substâncias psicoativas. Se o resultado desse positivo, ele poderia ser preso.





Conforme a PRF, o motorista cometeu as seguintes infrações do Código Brasileiro de Trânsito:

dirigir com apenas uma das mãos;

deixar de usar o cinto de segurança;

dirigir sem os cuidados indispensáveis à segurança;

participar de manobras perigosas com veículo gerando situação de risco.

Essa última infração prevê pena de prisão de 6 meses a 3 anos, multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo.





A Polícia Rodoviária Federal informou ainda que o motorista que filmou a cena cometeu infração gravíssima ao dirigir e usar o celular. O caminhoneiro deve receber sete pontos na carteira e multa de R$ 293,47.