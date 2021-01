BATAGUASSU| Prefeito Akira Otsubo se reúne com representante da Fiems em busca de apoio para capacitação profissional

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) esteve nesta quinta-feira (28/01) em agenda na Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), em Campo Grande.





Recebido pelo chefe de gabinete da Presidência, Robson Del Casale, em nome do presidente da Fiems, Sérgio Longen, o prefeito tratou sobre parcerias voltadas à qualificação profissional para os trabalhadores do município nas áreas de costura industrial e alimentação.





"A Fiems é uma entidade muito importante e que tem disponibilizado todo o apoio para as prefeituras e empresas do Estado na questão da qualificação profissional. Nesta visita, solicito o apoio para o oferecimento de cursos do Senai em Bataguassu e capacitar os nossos trabalhadores para que possam obter uma colocação no mercado de trabalho. Tenho certeza que a Fiems será mais uma vez parceira”, disse ele.





O prefeito acrescenta ainda que não adianta atrair empresas se a mão de obra do município não for qualificada, obrigando os investidores a buscarem funcionários em outras cidades. “Isso não é bom nem para a empresa nem para o município. O objetivo maior da Prefeitura é gerar emprego localmente”, frisou.





Robson Del Casale destacou ao chefe do Executivo que a demanda será repassada ao presidente para que ele avalie a possibilidade de enviar uma equipe do Senai até Bataguassu para fazer um levantamento de interessados nos cursos e, assim, trazer a formação profissional ao município.





Ele reforçou que a chegada de novas indústrias e a ampliação das empresas que já atuam na região é de interesse do Sistema Fiems para que se possa ofertar a qualificação profissional do Senai aos trabalhadores locais, oportunizando uma melhor colocação no mercado de trabalho.

ASSECOM