BATAGUASSU| Prefeito Akira Otsubo é empossado como presidente da Junta de Serviço Militar do Município

Para cumprir o protocolo previsto pela Lei do Serviço Militar (Lei Federal nº 4.375, de 17 de agosto de 1964), o prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) tomou posse na manhã desta segunda-feira (11/01) como presidente da 30/018 Junta de Serviço Militar (JSM) situada no município e gerida pela administração municipal.





Com a presença do 1º tenente José de Arimatéia Oliveira Reis, que é o delegado do Serviço Militar PRM 09/01 de Campo Grande, o chefe do Executivo fez o juramento à Bandeira, seguindo o protocolo da cerimônia realizada no Paço Municipal. Na sequência, houve a assinatura do termo de posse do prefeito como presidente da Junta de Serviço Militar.

Em seu pronunciamento, o delegado do Serviço Militar PRM 09/01, 1º tenente José de Arimatéia Oliveira Reis saudou os presentes e falou da qualidade do serviço oferecido pela Junta Militar de Bataguassu. "A unidade de Bataguassu sempre se destacou pela excelência nos atendimentos. Queremos que essa parceria permaneça fortalecida nos próximos anos”, destacou o 1º tenente.





O prefeito Akira Otsubo agradeceu a presença de todos no ato e salientou o importante papel que o Exército Brasileiro executa no País, destacando que o município de Bataguassu estará a disposição para o desenvolvimento do trabalho da JSM. "São muitos jovens que passam pela Junta Militar para fazer o alistamento todos os anos. Queremos manter o atendimento com excelência em nosso município", completou.





Participaram da cerimônia de posse, a secretária municipal de Educação e Cultura, Regina Duarte de Barros Dovale; os vereadores César Martins; Nivaldo Reis e Eliane Souza além do secretário da Junta de Serviço Militar de Bataguassu, Alexandre Mattos.





Saiba mais





A Junta Militar é responsável pelo serviço de alistamento dos jovens do sexo masculino que completam 18 anos e também presta todo tipo de atendimento relativo à obtenção de documentos de natureza militar como, por exemplo, segunda via do certificado de que o cidadão está em dia com o serviço militar, que é exigido para, por exemplo, tirar passaporte ou prestar concurso público.





Em Bataguassu, a JSM fica anexa a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) localizada na rua Anaurilândia, 208, centro (antiga sede da Polícia Civil). O atendimento no local é realizado das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas (horário de Brasília), de segunda a sexta-feira.





No ano passado, de acordo com dados da JSM, foram realizados 183 alistamentos, sendo 151 jovens alistados presencialmente e 32 de forma online.





O alistamento militar prossegue até o dia 30 de junho, sendo obrigatório e independe de grau de escolaridade. Após se alistar, o jovem passa por um processo de seleção – feito pelo Exército – como entrevistas pessoais e exames médicos. A última fase deste processo é a dispensa por excesso de contingente ou a prestação de serviços no quartel.





ASSECOM