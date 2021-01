BATAGUASSU| Em cerimônia de posse, Akira Otsubo promete governo focado na humanização

Solenidade ocorreu na Câmara de Vereadores; Ato também contou com a votação da mesa diretora

Akira Otsubo (MDB) tornou-se ontem (01/01), o novo prefeito de Bataguassu. A cerimônia de posse ocorreu na Câmara de Vereadores, onde também foram oficializados os nomes dos 11 vereadores que compõem a 17ª legislatura.





Em razão das medidas preventivas impostas pela pandemia da Covid-19, o evento teve restrição de público, porém, foi transmitido ao vivo pelo site da Câmara de Vereadores.





Eleitos com 6.691 votos, Akira Otsubo e a vice-prefeita Zélia Bonfim das Virgens dividiram a mesa solene com o vereador Maurício do XV, que presidiu a sessão conforme prevê o regimento interno da Casa de Leis (vereador mais idoso).

Em seu discurso, Otsubo disse que seu maior compromisso à frente do Executivo é governar para as pessoas, fazendo uma gestão que visará a humanização. “Hoje assumo o compromisso de administrar Bataguassu não só para as mais de 6 mil pessoas que a mim confiaram o seu voto, mais sim para a toda a população. A Prefeitura estará sempre de portas abertas e a disposição de todos”, destacou o chefe do Executivo.

A vice-prefeita Zélia Bonfim das Virgens agradeceu a oportunidade de ocupar pela terceira vez o cargo de vice-prefeita de Bataguassu e salientou que o objetivo é trabalhar pelo progresso do município. “Minha família está na política há 50 anos e só fez o bem para Bataguassu. A campanha acabou e o objetivo é trabalhar pelo município, deixando as diferenças de lado e lutar por melhorias para o nosso povo".





Zélia desejou sucesso aos vereadores e pregou harmonia entre Poderes Executivo e Legislativo durante a gestão. "Sabemos que os poderes são distintos, porém, harmônicos. Queremos trabalhar em harmonia pelo nosso projeto. Peço a Deus que dê muita sabedoria para todos nós, para que possamos colocar em prática a humanização dos serviços em prol da população", exclamou.





Após a cerimônia de posse, foi realizada a votação para a mesa diretora da Câmara para o biênio 2021-2022. Maurício do XV foi reeleito presidente tendo como vice-presidente o vereador Renatinho. André Bezerra e Nivaldo Marques ocupam os cargos de 1º e 2º secretários respectivamente.





Trajetória





Akira Otsubo tem 82 anos e já foi deputado estadual e federal. Iniciou sua vida política em 1969, em Três Lagoas (MS) onde foi vereador por três mandatos consecutivos até 1982, quando foi eleito deputado estadual permanecendo durante sete mandatos na Assembleia Legislativa. Em 2010, pela primeira vez, lançou-se candidato a deputado federal e obteve 49. 944 votos, ficando como primeiro suplente do PMDB na Câmara dos Deputados. Em 2013, Akira assumiu a vaga de deputado federal no lugar de Edson Giroto, que se licenciou do cargo para assumir a Secretaria de Obras do Estado durante a gestão de André Pucinelli. Em 2017, Akira assumiu o cargo de vice-prefeito de Bataguassu durante a gestão do ex-prefeito Pedro Arlei Caravina (PSDB) concluída em 2020.

