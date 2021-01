Após capotagem, bombeiros usam desencarcerador para retirar condutor de carro

Acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Rachel de Queiroz e Thyrson de Almeida; motorista foi levado para Santa Casa

Bombeiros levaram cerca de 10 minutos para retirar condutor do carro ©Silas Lima

O condutor de veículo Gol teve que ser retirado do carro com auxílio de desencarcerador após capotagem no cruzamento das avenidas Rachel de Queiroz e Thyrson de Almeida, em Campo Grande.





O acidente aconteceu por volta das 12h15, envolvendo o Gol, com apenas o motorista e com Corsa, em que estava dois ocupantes.





O pai do condutor do Gol, que não quis ter o nome divulgado, disse que o carro do filho foi atingido na traseira e capotou na via.





Na colisão, a porta do motorista ficou para baixo e o socorro precisou usar o equipamento para cortar parte da lateria do carro e retirar o homem, trabalho que levou cerca 15 minutos para ser concluído.





O condutor não teve escoriações aparentes, estava consciente e foi levado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgente) para a Santa Casa. As ocupantes do outro carro não sofreram ferimentos.





No trecho, há placas e faixas de sinalização, além de semáforo. Testemunhas não souberam falar a dinâmica do acidente.