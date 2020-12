Unicred Eleva anuncia chegada a Campo Grande

Instituição financeira cooperativa apresenta Escritório de Negócios na Avenida Afonso Pena, oferecendo todo o reconhecido portfólio de produtos e serviços do Sistema Unicred.

Com base nos princípios do cooperativismo e dedicada ao desenvolvimento das comunidades em que está inserida, a Unicred Eleva anuncia sua chegada a Campo Grande, com um Escritório de Negócios localizado no coração da capital sul-mato-grossense, na Avenida Afonso Pena, nº 4496, sala 803.





"Campo Grande é uma das principais cidades do Centro-Oeste brasileiro e conta com polos de tecnologia e saúde muito fortes, que se encaixam perfeitamente ao serviço de reconhecida excelência e de grande valor que oferecemos aos nossos cooperados", comenta Dr. Pedro Paulo Moro, Presidente da Unicred Eleva.





Especializada em prestar um serviço de assessoria financeira exclusiva, a Unicred Eleva oferece soluções como opções de investimentos, linhas de financiamento, previdência privada própria do sistema, consórcio, cartões, seguros, entre muitos outros serviços, sempre praticando o propósito do cooperativismo, focado no crescimento conjunto e na prosperidade de seus cooperados.





“Além disso, nossa missão também é a de colaborar com o desenvolvimento local e sustentável de cada comunidade em que estamos inseridos. Nossas práticas são reconhecidas desta forma, com a valorização das comunidades em que estamos presentes”, acrescenta Dr. Moro.





A Unicred Eleva é uma das mais antigas singulares do sistema Unicred, abrangendo 55 municípios e mais de 4 mil associados. Com perspectivas de expansão contínua, oferece uma assessoria financeira exclusiva, com soluções customizadas para cada um de seus cooperados, relacionamento próximo e atuação no desenvolvimento das comunidades onde está inserida. Conheça mais sobre a cooperativa no site www.unicred.com.br/eleva





Sobre a Unicred





O Sistema Unicred nasceu há 30 anos com o propósito de levar prosperidade à vida de todos os cooperados. Atendimento qualificado, baseado em assessoria financeira e preços justos é o nosso comprometimento, pois para nós, o mais importante é construir e compartilhar histórias vitoriosas, fazendo a diferença na trajetória dos nossos cooperados. O Sistema Unicred conta hoje com 36 Cooperativas, aproximadamente 274 Unidades de Atendimentos em 11 estados brasileiros e mais de 221 mil cooperados, quatro Unicreds Centrais e uma Confederação Nacional, com unidades em São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS).

ASSECOM