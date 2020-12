Último sorteio da Nota Premiada de 2020 acontece nesta quinta-feira (31)

Do valor total do prêmio, R$ 100 mil são divididos entre aqueles que acertam seis dezenas e R$ 200 mil entre os que acertam cinco.

Os números da Mega da Virada que serão sorteados nesta quinta-feira (31) podem definir novos milionários e também ganhadores do sorteio da Nota Premiada em Mato Grosso do Sul. Estão concorrendo a um prêmio total de R$ 300 mil todos os consumidores que pediram o CPF na nota em compras feitas em novembro.





O programa Nota MS Premiada começou em janeiro e segue as dezenas do último sorteio de cada mês da Mega-Sena. Coordenado pela Secretaria Estadual de Fazenda, do valor total do prêmio, R$ 100 mil são divididos entre aqueles que acertam seis dezenas e R$ 200 mil entre os que acertam cinco.





Para saber se foi um dos contemplados, o consumidor deve entrar no site www.notamspremiada.ms.gov.br e digitar o número do CPF. Depois do sorteio, os ganhadores precisam fazer um cadastro, também pelo portal. É a validação dele que determina o pagamento, que acontece nos dias 5 e 20 de cada mês. O recomendado é que o consumidor realize o cadastro o mais rápido possível, assim que tiver conhecimento do sorteio.





Até o momento foram mais de 3 mil ganhadores. No mês passado, três pessoas acertaram seis dezenas e levaram mais de R$ 33 mil cada uma. Outras 391 acertaram a quina e receberam o equivalente a R$ 511,50.









Por Paula Maciulevicius Brasil