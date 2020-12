UFGD prorroga as inscrições do Vestibular da Educação a Distância

São oferecidas 700 vagas para quatro cursos: Ciências Biológicas, Educação Física, Física e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos

Os interessados em um dos cursos de graduação da Faculdade de Educação a Distância da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) , ganharam mais alguns dias para as inscrições. O prazo, que terminaria na sexta-feira (4), foi prorrogado até o próximo dia 11.





Por meio desse vestibular, são oferecidas 700 vagas em quatro cursos desenvolvidos na modalidade a distância: Ciências Biológicas (Licenciatura), Educação Física (Licenciatura), Física (Licenciatura) e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos.





As licenciaturas buscam cumprir o principal objetivo do programa federal Universidade Aberta do Brasil que é o de formar professores para a educação básica pública. Já o curso de tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos, com duração de dois anos, atenderá a demanda do mercado de trabalho por profissionais qualificados nessa área específica.





Quem se formar nesse curso poderá planejar e gerenciar sistemas de gestão de pessoas, entre eles os de recrutamento e seleção, cargos e salários, treinamento e desenvolvimento e os de rotinas de pessoal e benefícios.





Está será a primeira vez que a UFGD oferece esses quatro cursos por meio da Faculdade de Educação a Distância, modalidade que contribui para interiorizar a oferta de cursos e reduzir as desigualdades na oferta de ensino superior.





Os cursos terão aulas mediadas pelo Ambiente Virtual Moodle e atividades realizadas mensalmente, no polo de apoio presencial. A UFGD possui polos em 11 municípios: Água Clara; Aparecida do Taboado; Bataguassu; Bela Vista; Camapuã; Costa Rica; Japorã; Miranda; Porto Murtinho; Rio Brilhante e São Gabriel do Oeste. O quadro de distribuição das vagas está no item 3.1 do edital de abertura





Das 700 vagas, 342 são destinadas para ampla concorrência e 358 vagas são reservadas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública, com recorte sobre a renda familiar e cotas para negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência.





As provas objetiva e de redação serão realizadas das 14h às 18h30 de 10 de janeiro de 2021, no local indicado na confirmação da inscrição (Área Restrita do Candidato), podendo acontecer nos polos ou em Dourados. Também de acordo com o cronograma, o resultado final será publicado a partir das 17h de 19 de fevereiro.