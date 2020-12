TURISMO| 75% das viagens comercializadas estão marcadas para 2021

Dados de operadoras de turismo mostram que viajantes estão deixando suas viagens para o próximo ano

Cancún, México ©iStock

A pandemia alterou a dinâmica de diversos setores da economia. Com a necessidade de distanciamento social, uma das áreas mais afetadas foi o turismo. Aeroportos fechados ao redor de todo o mundo fizeram com que muitas pessoas tivessem de adiar o sonho de conhecer alguns destinos.





Segundo dados da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), a pandemia continua tendo uma forte influência no mercado de viagens, fazendo com que haja uma concentração de embarques para 2021 entre as passagens aéreas já vendidas.





De acordo com o levantamento, três em cada quatro viagens que foram vendidas em setembro estavam programadas para o primeiro semestre do próximo ano.





Destinos mais buscados entre brasileiros em 2021





A expectativa de que o próximo ano possa trazer uma solução definitiva e segura para a Covid-19 fez com que muitos brasileiros já colocassem seus planos em prática no que diz respeito às viagens.





Entre os destinos nacionais mais buscados entre os brasileiros estão Salvador (Bahia), Porto de Galinhas (Pernambuco), Fortaleza (Ceará), São Paulo (São Paulo), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) e Gramado (Rio Grande do Sul).





Já entre os destinos internacionais mais populares, os cenários de praia, como Cancún (México) e outras regiões do Caribe, se destacam. Os parques de Orlando (Estados Unidos) e as ilhas das Maldivas (ao sul do Sri Lanka e da Índia), conhecidas pelos belíssimos resorts, também estão entre os destinos mais adquiridos nas agências de turismo.





Há ainda os destinos mais tradicionais, como Portugal, Itália e Argentina, uma opção que traz mais economia e é perfeita para quem tem pouco tempo de férias.





Segunda onda de Covid-19 acende sinal de alerta





A segunda onda de Covid-19, que já está afetando grande parte da Europa, Estados Unidos e Brasil, tem feito com que muitas pessoas voltem a adiar os planos de viajar. Porém, de acordo com especialistas do setor, planos para viagens em 2021 deverão se concretizar sem deixar de lado a segurança dos viajantes.





A experiência trazida em 2020 fez com que muitos hotéis e destinos já se adaptassem a essa nova realidade, permitindo que pudessem continuar a operar. Entre as principais regras para o funcionamento de estabelecimentos voltados a turistas está a diminuição na capacidade de receber hóspedes e visitantes, além de cuidar ainda mais da higienização dos espaços comuns.