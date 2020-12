TRÊS LAGOAS| Prazo para requerer isenção do IPTU 2021 se encerra na próxima quarta-feira (23)

Termina no próximo dia 23 (quarta-feira) o prazo para os contribuintes solicitarem isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2021.





Até o momento, foram protocoladas 1.164 solicitações. Destas, 1.084 foram deferidas, 35 indeferidas e 45 solicitações aguardam análise.





Já em relação ao exercício 2020, 1.519 protocolos foram solicitados para isenção do IPTU, exercício 2020. Destes, 1.384 foram deferidos e 135 indeferidos.





ISENÇÃO





Segundo Emerson Paulo Barbosa, diretor do Departamento de Administração Tributária, o recurso é destinado a Aposentados, Pensionistas e/ou Portadores de Doenças Graves e contribuintes com renda do núcleo familiar de até 2 salários mínimos com único imóvel.





No caso de contribuintes que não sejam aposentados, pensionistas ou portadores de doenças graves, é necessário que os mesmos possuam residência, de área construída de até 80 metros quadrados, padrão popular (Lei 2299/2008), com prazo até 31 de dezembro do ano anterior ao qual desejam a isenção.





Portadores de câncer também podem solicitar a isenção caso residam e possuam único imóvel, tenham renda familiar de até 3 salários mínimos, com residência padrão popular, sem metragem estabelecida (Lei 2916/2015) – prazo de janeiro a dezembro do ano que deseja a isenção.





Já portadores de moléstias (rol de doenças e isenção constantes no artigo 5° da Lei 2601/2012), a área construída deve ser de até 90 metros quadrados, renda do núcleo familiar de até 2 salários mínimos, único imóvel e constitua residência, padrão popular – prazo final para pedido até 31 de março do ano que solicita a isenção.





DOCUMENTOS





Barbosa orienta ao contribuinte que leve cópias e original dos documentos para conferência. “O comprovante de renda pode ser o extrato do banco onde consta o recebimento do benefício”, finalizou.





SERVIÇO





O Departamento de Administração Tributária está localizado na Av. Rosário Congro, 285 – Centro, com horário de funcionamento das 07h às 17h.





ASSECOM