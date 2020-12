TRÊS LAGOAS| Em Brasília, Guerreiro reúne-se com Ministra e parlamentares buscando recursos e emendas para o Município

O prefeito Angelo Guerreiro esteve em Brasília na última terça e quarta-feira (08 e 09), acompanhado do Secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, reunido com diversas autoridades políticas para viabilizar recursos para Três Lagoas.





"Cumprimos várias agendas e em todas tivemos grande sucesso. Nossos representantes federais se prontificaram em ajudar Três Lagoas com recursos para vários setores", disse Guerreiro.





MINISTRA TEREZA CRISTINA





Em reunião com a ministra de agricultura, Tereza Cristina, o prefeito apresentou projetos para construção de pontes de concreto para a zona rural, construção do Shopping Popular, entre outros. Duas máquinas pesadas para pavimentação serão adquiridas com recursos da Ministra.





SENADORES





Para a senadora Simone Tebet, foram apresentados projetos diversos e um deles é para a implantação de usina de asfalto e para a pavimentação e drenagem da região do bairro Quinta da Lagoa, entre outros.





Guerreiro também esteve com o senador Nelsinho Trad, que disse que, “com projetos em mãos e prefeitura organizada, quem chega primeiro bebe água limpa, e o Guerreiro chegou", sinalizando que vai destinar recursos extra orçamentários para realização de obras no Município.





O senador anunciou o repasse de R$ 6 milhões para execução de obras de pavimentação e drenagem no bairro Paranapungá.





DEPUTADOS FEDERAIS





A agenda de Guerreiro incluiu encontro com o deputado federal Vander Loubet. Segundo ele, deputados e senadores farão uma emenda de bancada para atender Três Lagoas. São recursos grandiosos para obras e demandas emblemáticas, como investimento para realização de cirurgias e outros procedimentos de Saúde, além de equipamentos e implementos para a agricultura familiar.





Guerreiro e Adriano Barreto também se reuniram com os deputados federais Beto Pereira e Rose Modesto. Nos mesmos moldes, os parlamentares se comprometeram em destinar recursos de emenda parlamentar impositiva para obras como: prédio do IST/AIDS e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Bairro Novo Oeste. Rose anunciou também a liberação de um veículo exclusivo para atenção às mulheres vítimas de violência.





O secretário Adriano Barreto observou que as reuniões foram positivas, sendo que deputados e senadores estão vendo Três Lagoas com outros olhos, onde os recursos são investidos com seriedade.





ASSECOM