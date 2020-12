TRÊS LAGOAS| Centro da Cidade recebe troca de lâmpadas por iluminação de LED

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), realizou a troca de lâmpadas no Centro da Cidade. Diversas ruas receberam a nova iluminação em LED na última semana.





Mais 500 luminárias foram instaladas, todas no Centro da Cidade, garantindo mais conforto e segurança para os moradores e lojistas.





A troca das lâmpadas de vapor metálico por LED reduz o consumo de energia elétrica e reduzem o custo com manutenção, já que o fabricante fornece uma garantia de 5 anos por defeito de fabricação e desvanecimento precoce.





“Além disso, a Cidade fica mais bonita e mais moderna. Três Lagoas está com cara de Cidade Grande com tantas melhorias em asfalto, turismo e agora com a nova iluminação”, completou Adriano Barreto, secretário da SEINTRA.





ASSECOM