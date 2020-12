Simone Tebet confirma que irá concorrer a presidência do Senado Federal

Ela terá que enfrentar primeiro nomes de seu partido que também são cogitados para o cargo

Simone Tebet apresentará nome para disputar a presidência do Senado ©ARQUIVO

A senadora sul-mato-grossense Simone Tebet (MDB-MS) deve apresentar amanhã (16), na reunião da bancada do MDB (o maior partido no Senado Federal, com 13 senadores), o seu nome para a disputa da presidência da Casa.





Ontem ela falou ao líder do partido, Eduardo Braga, que ela vai entrar na disputa.





A parlamentar do estado vai ter que enfrentar primeiro nomes de seu partido que também são cogitados para o cargo. São Eduardo Gomes (TO) e Eduardo Braga (AM) e Fernando Bezerra Filho (PE).





Gomes é o líder do Planalto no Congresso; Braga é o líder da Maioria no Senado; e Bezerra líder do Governo do Senado.





Tebet é presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), sendo que em 2019 desistiu de sua candidatura a presidência da casa ao ser preterida pela maioria dos senadores na disputa interna com Renan Calheiros (MDB-AL).





Estão cogitados também para o cargo os senadores Antônio Anastasia (MG), ex-governador de Minas Gerais, e Nelsinho Trad (MS).





O partido tem a 2ª maior bancada do Senado, com 12 parlamentares e pode chegar a ter 13, caso a senadora Rose de Freitas se afilie ao partido até a eleição.





A reunião da bancada do MDB vai ser amanhã, às 10h, no Senado Federal.









Fonte: CE

Por: Clodoaldo Silva