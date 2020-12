Retrospectiva Cassems 2020

O ano de 2020 foi, definitivamente, o mais desafiador da história da Cassems. Mesmo no cenário de pandemia da Covid-19, com trabalho coletivo e estratégico, a Caixa dos Servidores alcançou patamares mais altos ainda, sempre em busca de oferecer melhor qualidade de vida para as mais de 215 mil vidas beneficiadas de servidores públicos e seus familiares.





A gestão da Cassems, por intermédio dos seus diretores, conselheiros e colaboradores, está sempre atenta a novos investimentos e tecnologias para manter a estrutura do plano de saúde cada vez mais inovadora. O ano que passou foi um ano de aprendizado, inovação e muitos desafios para o plano de saúde, mas todas as adversidades foram superadas com uma gestão compartilhada e coletiva que fez a Caixa dos Servidores ser referência e, hoje, é destaque nacional.





Num ano atípico, a Cassems se colocou na linha de frente na batalha contra o coronavírus, oferecendo aos seus beneficiários todo o cuidado e segurança necessários, seja em ações preventivas ou estruturas montadas. Esperando por dias melhores, mas não se furtando de enfrentar os desafios do presente, a Caixa dos Servidores segue fazendo uma bonita história na saúde de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande.





Foi com muito trabalho, seriedade, com uma gestão empreendedora e participativa e, principalmente, com muito amor que a Caixa dos Servidores construiu a sua trajetória, e será também com esses predicados que o plano de saúde atravessará esse momento difícil enfrentado por todos. Confiram os principais acontecimentos da Cassems em 2020:





23 de janeiro





Cassems lança Programa de Integridade





Em janeiro de 2020, a Cassems deu um passo importante na profissionalização da gestão, com o lançamento do seu Programa de Integridade. O programa teve como objetivos adequar-se às legislações vigentes, especialmente a RN 443/2019, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e fortalecer o seu capital reputacional. Dentre as medidas a serem implementadas, estiveram a adoção de práticas de Governança Corporativa amparadas nos princípios da transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa; a implantação de Controles Internos e a adoção do Programa de Gestão de Riscos.





05 de fevereiro





Em comemoração aos dez anos da Corrida Cassems, Caixa dos Servidores lança modalidade de meia maratona





Comprometidos com a prática de atividades físicas, a Caixa dos Servidores coloca Campo Grande de volta ao circuito das corridas de longas distâncias com a “Cassems 21K – Meia Maratona de Campo Grande”. Em comemoração aos dez anos da tradicional Corrida Cassems, pela primeira vez, a corrida conta com a prova de 21 quilômetros, distância oficial da meia maratona.





14 de fevereiro





Cassems lança campanha de prevenção e linha de cuidado direcionada à saúde do adolescente





A Caixa dos Servidores lançou a campanha “Gravidez Não é Brincadeira”, que visa disseminar informações para a sociedade em geral sobre o fenômeno da gravidez precoce, suas consequências e como realizar a prevenção em saúde. Também foi disponibilizada a linha de cuidado “Pode Crê”, direcionada para o público jovem assegurado pelo plano de saúde, com atendimento médico, nutricional e psicológico, na Clínica da Família da Cassems.





13 de março





Cassems lança obra no Hospital de Dourados





Como parte das comemorações do mês de seu aniversário, a Caixa dos Servidores lançou a obra do novo Hospital Cassems de Dourados. O projeto foi elaborado levando em consideração as práticas de construção de unidades hospitalares mais modernas, tendo como modelos os Hospitais Cassems de Campo Grande e de Corumbá. A obra será feita no mesmo local onde está o atual prédio da unidade, proporcionando ampliação e adequação da unidade hospitalar, além da construção de novas estruturas.





16 de março





Cassems registra o primeiro caso confirmado de coronavírus em Campo Grande





No dia 16 de março, o Hospital Cassems de Campo Grande registrou o primeiro caso confirmado da Covid-19. No atendimento, foram adotadas todas as medidas preventivas estabelecidas pelos protocolos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS).





18 de março





Cassems lança canal exclusivo para tirar dúvidas de beneficiários sobre o novo coronavírus





A medida de criar um canal exclusivo para atendimento dos beneficiários visou preservar a saúde dos assegurados pelo plano de saúde, sem prejudicar o atendimento das demandas mais emergentes. No suporte, havia profissionais da saúde capacitados para dar orientações, com atendimento das 7h às 22h.





19 de março





Hospital Cassems de Campo Grande ergue estrutura para hospital de campanha





Com a pandemia da Covid-19, a Cassems adotou medidas preventivas e de segurança para garantir atendimento de qualidade aos beneficiários. O Hospital Cassems de Campo Grande, por exemplo, aumentou em 50% o seu número de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com mais 10 leitos. Foi criado, também, o hospital de campanha, com capacidade para 30 leitos e três consultórios, destinada ao atendimento de pacientes que estejam com sintomas respiratórios.





20 de abril de 2020





Com sorriso e foto estampada no crachá, médicos do Hospital Cassems estreitam a distância criada pelas máscaras





O Hospital Cassems de Campo Grande adotou um novo recurso para oferecer um tratamento mais cuidadoso a seus pacientes em meio à pandemia da Covid-19. Os funcionários de áreas de risco usam em seus Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) uma foto própria sorrindo, para identificá-los durante os atendimentos. A ideia desse crachá surgiu pelo fato de os profissionais de saúde terem de trabalhar com uma paramentação que cobre por completo seus rostos, o que impede de reconhecê-los. A proposta da ação foi aproximar o médico do paciente.





27 de abril





Cassems lança serviço de acolhimento psicológico via telefone





O canal de acolhimento psicológico para beneficiários da Caixa dos Servidores surgiu durante o período de pandemia, com o crescimento da demanda para psicoterapia. No canal de atendimento, o plano de saúde oferece auxílio profissional para aqueles que se fragilizados em sua saúde mental durante o período de isolamento social. Para ter acesso ao canal, o beneficiário deve ligar para (67) 4001-6919, de segunda à sexta-feira, das 7h às 22h.





11 de maio





Pesquisa aponta que 92,33% dos beneficiários aprovam o atendimento da Cassems





Uma pesquisa encomendada pela Cassems e realizada pelo Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), com beneficiários da Caixa dos Servidores, que avalia os serviços assistenciais prestados pelo plano de saúde em sua Rede Credenciada e Própria, indica que 88,34% dos usuários consideram como muito bom ou bom o atendimento recebido e 88,66% dos usuários recomendariam o plano. Em virtude da pandemia de Covid-19, de acordo com as normativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), a pesquisa foi feita via telefone, no período de 10 a 20 de abril.





20 de maio





Hospital Cassems de Campo Grande realiza o primeiro transplante cardíaco da rede





Pela primeira vez, em toda a rede hospitalar, o Hospital Cassems de Campo Grande realizou um procedimento de transplante de coração. O processo de implantação dos transplantes na unidade iniciou há cerca de dois anos quando uma equipe de médicos, coordenada pelo cirurgião cardiovascular Carlos Barbosa, se empenhou nas capacitações necessárias para a realização desse tipo de procedimento, buscando os centros especializados no Rio de Janeiro e em São Paulo.





22 de junho





Projeto de literatura utiliza tecnologia para superar distanciamento social





Pela primeira vez desde sua criação, há três anos, o Projeto A Literatura Cura, coordenado pela poetisa e historiadora Raquel Anderson e desenvolvido junto aos pacientes no Hospital Cassems de Campo Grande, utilizou a tecnologia para encurtar distância e superar as barreiras do isolamento social imposto pela pandemia de Coronavírus. Para não perder o ritmo de trabalho e manter a conexão com os pacientes, mesmo durante o período de pandemia, a anamnese literária que era costumeiramente feita de forma presencial agora conta com o apoio de aplicativos de vídeo conferência e um tablet.





24 de junho





Em parceria com a OPAS e ONU Mulheres, Cassems conclui estudo pioneiro sobre os custos da violência contra a mulher para o plano de saúde





A Cassems, em parceria com Organização das Nações Unidas para as Mulheres (ONU Mulheres), com Organização Pan-Americana para as Mulheres (OPAS) e com a Xaraés Consultoria e Projetos, entregou o projeto que avalia os custos da violência contra a mulher no plano de saúde. Com uma pesquisa inédita no Brasil e no mundo, o projeto foi desenvolvido entre agosto de 2018 e março de 2019.





25 de junho





Cassems amplia leitos de UTI em Campo Grande e Dourados





O agravamento da pandemia do coronavírus foi decisivo para a ampliação do número de leitos de UTI nos dois municípios. Na capital, Ricardo Ayache, presidente da Cassems, anunciou um aumento de 40%, o que significa 12 leitos a mais para o atendimento aos pacientes infectados pela Covid-19, passando dos atuais 30 leitos para 42 leitos. Em Dourados, a oferta de leitos de terapia intensiva foi ampliada em 30%, passando de 15 para 20 leitos.





08 de julho





Cassems disponibiliza aplicativo exclusivo para profissionais de saúde credenciados





Disponível para Android e iOS, o aplicativo é mais uma inovação da Caixa dos Servidores para agilizar o trabalho dos profissionais de saúde credenciados. O “Cassems Credenciado” une, na palma da mão, todas as informações necessárias para os profissionais da rede credenciada. Desta maneira, além de modernizar o trabalho, o plano de saúde se comunica de maneira inovadora e transparente com os prestadores de serviço.





21 de julho





Cassems cria estrutura no hospital de Campo Grande para atender familiares de pessoas internadas





O Hospital Cassems Campo Grande inaugurou o “Espaço Acolher”, para acolher familiares de pacientes internados. A estrutura, composta por dois containeres, é localizada no estacionamento da unidade hospitalar, sendo um ambiente para dialogar sobre o quadro clínico, bem como oferecer auxílio psicológico para pessoas próximas dos beneficiários em internação. O projeto conta com assistentes sociais e psicólogos à disposição, todos os dias da semana, das 7h às 17h.





24 de julho





Linha de cuidados ‘Fica tudo Bem’ atende beneficiários da Cassems acometidos pela Covid-19 em Campo Grande e Dourados





A Cassems se compromete com a assistência à saúde dos seus beneficiários em recuperação por até um ano. Com o programa de prevenção “Fica Tudo Bem”, a operadora realiza acompanhamento, por 12 meses, dos pacientes com diagnóstico de Covid-19. O serviço, pioneiro em planos de saúde, tem início nas cidades de Campo Grande e Dourados. Para aprimorar ainda mais o cuidado com os servidores do estado e seus familiares durante a pandemia, a linha de cuidado conta com médicos infectologistas, psiquiatras, pneumologistas, otorrinolaringologistas, além de psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais e enfermeiros. Desta forma, os beneficiários tem acesso à uma equipe clínica integrada.





03 de agosto





Em noite de palestras, programa de prevenção ‘Eu me Amo, Eu me Cuido 60+’ aborda a atenção à saúde para idosos durante a pandemia





Os beneficiários Cassems com mais de 60 anos e familiares interessados em saber mais sobre qualidade do envelhecimento participaram de uma live com palestras gratuitas de profissionais de saúde, sobre prevenção e cuidados durante a pandemia. O programa de prevenção ‘Eu me Amo, Eu Me Cuido 60+’ oferece uma linha de cuidados específica para idosos, com acompanhamento frequente e atenção multidisciplinar para o corpo e a mente.





10 de agosto





Cassems realiza bate papo digital com o tema ‘amamentação em tempos de pandemia’





A Caixa dos Servidores realizou um bate papo digital com as mães participantes do programa de prevenção “Casal Grávido”, com o tema “Amamentação em Tempos de Pandemia”. Em alusão à campanha “Agosto Dourado”, o plano de saúde abriu o diálogo com as beneficiárias, em ambiente digital, sobre mitos e verdades da amamentação, a conexão entre mãe e filho e os benefícios do leite materno para o bebê, com uma programação especial sobre o tema.





17 de setembro





Com músicas de valorização à vida e informações de profissionais da saúde, Cassems realiza sua primeira live alusiva ao Setembro Amarelo





A Caixa dos Servidores realizou a live musical “Diálogos Afetivos”, na campanha setembro amarelo, de prevenção e conscientização do suicídio. Com participação especial da banda “É de Bom Tom”, com apresentações de músicas sobre valorização da vida, interação e orientações de profissionais da saúde, o plano de saúde pautou o tema de maneira leve, poética e acessível. Na live, a banda apresentou canções como “Tente Outra Vez”, de Raul Seixas, “Andar com Fé”, de Gilberto Gil e “Dias Melhores”, do Jota Quest. Mesclado com músicas de estilos diferenciados, os profissionais da saúde também puderam abordar a questão da saúde mental em depoimentos e aparições ao vivo.





13 de outubro





Com exposição de obras arte, Hospital Cassems Campo Grande inaugura projeto ‘Flores em forma de arte’, de Luís Pedro Scalise





O Hospital Cassems Campo Grande realizou a abertura da exposição “Flores em forma de arte”, com obras inéditas do artista Luis Pedro Scalise. As 90 telas, feitas especialmente para o hospital, foram espalhadas entre os leitos de internação, corredores e recepções. A proposta da exposição de arte surgiu ao considerar que, neste momento, devido ao cenário de pandemia da Covid-19 e as medidas de biossegurança recomendadas, não é possível entregar flores aos pacientes internados. Então, as telas com flores retratadas em tinta trazem boas sensações para os beneficiários.





26 de outubro





Cassems é parceira em pesquisa da Fiocruz sobre eficácia da vacina BCG contra o novo Coronavírus





A Caixa dos Servidores iniciou uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), para o desenvolvimento de uma pesquisa que visa avaliar a eficácia da vacina BCG contra o novo coronavírus. A BCG uma das quatro vacinas contra Covid-19 que está sendo testada em todo o mundo e já é utilizada em larga escala no combate à tuberculose. Segundo o coordenador da pesquisa no Estado, o médico infectologista Júlio Croda, em Campo Grande a expectativa é que os testes alcancem pelo menos dois mil profissionais da área de saúde, atuantes nas linhas de enfrentamento à Covid-19.





26 de outubro





Assembleia Geral Ordinária (AGO) e Extraordinária de prestação de contas é aprovada por maioria absoluta pelos beneficiários Cassems





Pela primeira vez, a Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas (AGO), referente ao exercício 2019 e Extraordinária (AGE) aconteceram em formato 100% online e respeitando todas as normas de biossegurança da Organização Mundial da Saúde (OMS), em decorrência da pandemia da Covid-19. A AGO, que é realizada anualmente e aberta a todos os servidores estaduais que são beneficiários titulares da Caixa dos Servidores, foi aprovada por maioria absoluta pelos usuários do plano de saúde, que interagiram virtualmente com o evento de prestação de contas. Ainda, houve a apresentação e aprovação das alterações no estatuto da Caixa dos Servidores, em Assembleia Geral Extraordinária, com 90% de aprovação pelos beneficiários. Durante o evento, foram apresentados o Relatório das Atividades realizadas pela Cassems, no exercício de 2019 e a apresentação dos pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, também referentes ao exercício 2019.





26 de novembro





Nona edição do ‘Encontro de Gestores de RH’ reúne profissionais de Campo Grande para dialogar sobre a gestão da Cassems





O “9º Encontro de Gestores de Recursos Humanos” da Cassems aconteceu pela primeira vez em modalidade virtual, devido à pandemia da Covid-19. O encontro teve a participação de 69 gestores de Campo Grande. Nesta edição, o tema foi “A Virada Tecnológica muda a cultura, mas não muda o nosso valor, a nossa essência”, com o objetivo de estreitar laços e o relacionamento entre a Caixa dos Servidores, as secretarias e os órgãos conveniados.





01 de dezembro





Com Usina fotovoltaica própria, Cassems vai economizar 220 milhões





A Cassems inaugurou a sua usina fotovoltaica para produção de energia elétrica renovável. Com isso, as unidades da rede própria, exceto a de Três Lagoas, receberão esse novo investimento do plano de saúde, que gerará economia de mais de 200 milhões, em 20 anos. Ao final desse período, a economia prevista é de 227 milhões de reais. De acordo com o Sistema S de empresas, a usina fotovoltaica da Cassems é a maior de todo o Centro-Oeste. Para a sua construção, não houve desmatamento de mata nativa e, ainda, as árvores frutíferas foram preservadas.





02 de dezembro





Cassems e Qualivida realizam parceria para implantação de centro de hemodiálise em Nova Andradina





A Caixa dos Servidores e a Associação Beneficente de Terapia Renal Substitutiva (Qualivida) assinaram contrato de parceria para construção e instalação do Serviço de Terapia Renal Substitutiva que irá atender pacientes diagnosticados com insuficiência renal crônica em toda a região do Vale do Ivinhema.





07 de dezembro





Hospital Cassems de Campo Grande amplia capacidade para internação clínica e de leitos críticos





Pela terceira vez em menos de um mês, o Hospital Cassems Campo Grande trabalha para se adequar e dar conta do número de internações cada vez maiores em leitos críticos (UTI) e de enfermaria, devido à pandemia da Covid-19. Com isso, a Cassems preparou uma estrutura que permite liberar espaço no Centro Cirúrgico da unidade principal para abertura de mais 10 leitos de Terapia Intensiva, totalizando 50 leitos de UTI exclusivos para Covid-19.





