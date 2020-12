Rede AGORA e Conexão Cidade na parceria do 7° “Bonito Blues e Jazz Festival” vão gravar último Programa do Ano em Bonito

Apresentador Lupércio Marques ©REPRODUÇÃO

A Rede Agora de Jornalismo On-line e o Programa Conexão Cidade estarão presentes no 7° “Bonito Blues e Jazz Festival” que acontece em Bonito-MS nos dias 17, 18 e 19 de dezembro. A Rede Agora através dos seus 80 Sites estará divulgando os melhores momentos do Festival através de sua equipe de Jornalismo e o Programa Conexão Cidade irá gravar pelo segundo ano consecutivo com EXCLUSIVIDADE o Festival, programa este que será o ultimo do ano transmitido pela TVE Cultura MS.





O Programa Conexão Cidade Especial 7° “Bonito Blues e Jazz Festival” ira ao ar no domingo dia 20 de dezembro ao meio dia, em Campo Grande sintonize o canal HD 4.1 ou Net 15, em Dourados 13.1 e demais cidades do MS.





Diante da pandemia e dos números de casos de covid-19 que crescem nas últimas semanas, a organização diz que seguirá o protocolo de biossegurança com número limitado de público, distanciamento, fornecimento de álcool gel, uso de máscaras e totens digitais para autoatendimento durante o evento, confira na sequencia a Programação do Festival;





A primeira noite do festival será no dia 17 de dezembro com show de Murilo Martinez Trio, de Três Lagoas, violonista instrumental, ao lado de Lucas Medina na bateria e Edgar Henrique no baixo.





Na sequência haverá o Quarteto Colato com repertório de clássicos da música brasileira, além de releituras da música regional sul-mato-grossense, com arranjos dançantes influenciados pelo jazz e o pop contemporâneo.





Fecha à primeira noite de evento Miguelito, pioneiro do rock, blues e jazz no estado. Ele estará acompanhado do duo Blueasy que tem Flávio Mota no baixo e William Nogueira na guitarra.





Na segunda noite, dia 18 de dezembro, o festival apresenta a banda A Arca, formada pelo bonitense Gabriel Noah, nos vocais e guitarra, Eduardo Gimenez na guitarra solo, Ernani de Almeida, bateria e Thayson Gimenez no contra-baixo.





Segunda apresentação ficará com a banda Capivaras Voadoras, de Dourados, fazendo um blues-rock pantaneiro. Encerrará a noite Rick Bergamo e Renato Mendes. O repertório da dupla é bem variado, eles tocam do blues tradicional ao rock.





A última noite fica por conta da banda a BarGanha’s Band que apresentará canções de Renato Fernandes e José Boaventura, compositores que se tornaram consagrados no estado e já faleceram. A noite encerra com o músico norte-americano Dave Bratcher, natural de South Carolina, que trabalhou como road manager para bandas como PowerPlay, Choice e Sandcastle e acompanhou o conceituadíssimo grupo inglês Yes. Começou a compor suas próprias canções no início dos anos 2000 e seu estilo musical vai do blues ao bluegrass.





ASSECOM





***