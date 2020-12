Presidente e 1º secretário reafirmam compromisso na condução da ALEMS

Com um perfil inovador e gestão participativa, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) se mantém por mais dois anos com Paulo Corrêa (PSDB) na Presidência e Zé Teixeira (DEM) na 1ª Secretaria. Nesta quinta-feira (10), após sua reeleição no comando do Poder Legislativo Estadual, Corrêa falou do comprometimento com a sociedade sul-mato-grossense e dos desafios para o segundo biênio da 11ª Legislatura.





“Aos meus pares, minha gratidão pela confiança renovada. Reafirmo meu compromisso em seguir com a construção da grandeza política e institucional do nosso Parlamento. Com humildade, acolho essa recondução como o maior desafio da minha modesta vida pública”, afirmou Corrêa.





O presidente fez questão de destacar que os cargos da Mesa Diretora são um imperativo natural do ordenamento jurídico, mas não conferem, a quem os ocupa, qualquer proeminência sobre os demais parlamentares. “As garantias constitucionais asseguram, a todos nós, plena e absoluta igualdade de direitos e deveres no exercício da sagrada atribuição de legislar e de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Foi à luz desse princípio essencial que, nos últimos dois anos, contribuímos, todos nós, para edificar um Poder Legislativo Estadual sempre mais afirmativo e independente, da perspectiva constitucional. E mais orgânico e efetivo como estuário generoso e fecundo dos anseios e aspirações da sociedade sul-mato-grossense”.





Em seu discurso, Corrêa disse que a maior virtude do Legislativo está em debater e construir soluções para assegurar o desenvolvimento socioeconômico e cultural do Estado. Também falou do papel da Casa de Leis em meio à pandemia da Covid-19. “O Poder Legislativo de Mato Grosso do Sul, nos limites de seus deveres constitucionais, e do senso de humanismo e de ética que nos move, tem respondido com solidária presteza à longa e dolorosa provação. Nesta guerra sem quartel contra inimigo invisível muitos de nós já perderam amigos, familiares, pessoas queridas. Porém, é nos momentos mais ásperos e desafiadores que avultam os valores e as virtudes do ser humano, e se projetam as verdadeiras instituições”, salientou.





Segundo o presidente, a ALEMS se reinventou e mobilizou seus recursos humanos e suportes tecnológicos para dignificar a representação popular em tempos de incertezas. “Daí a imensa honra com que recebo a recondução, decidida pela maioria dos que engrandecem este Parlamento, para um segundo biênio na Presidência do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso do Sul. Os desafios são muitos, mas não são maiores que a soma da determinação, da coragem cívica e da sensibilidade política de todos nós, que exercemos o mandato popular nesta Casa”, concluiu. Veja aqui na íntegra o discurso do presidente.





Modernização





Zé Teixeira está à frente da 1ª Secretaria há quase seis anos e sua marca tem sido a modernização da Casa de Leis. Desde 2017, o Palácio Guaicurus passa por adequações que visam garantir a preservação do prédio e oferecer melhores condições aos servidores e cidadãos que o frequentam.





Foram várias etapas e as obras ainda não acabaram. “Substituímos os forros, instalamos novas redes elétrica e lógica, reformamos gabinetes, copas, banheiros e plenários. Mudamos pisos, o sistema hidráulico e de esgoto e o sistema de ar condicionado. Trocamos a claraboias e a cobertura. Readequamos o paisagismo e edificamos nova guarita e rampas de acesso. Construímos escadas de emergência, priorizamos readequações em acessibilidade, padronizamos os gabinetes e entregamos novas salas aos setores administrativos”, relatou.





O deputado informou que permanece o foco nas medidas de austeridade com o dinheiro público. “Em fevereiro de 2021 completarei seis anos no comando da 1ª Secretaria e neste período fizemos a maior economia orçamentária da história”, disse. Segundo o deputado, a gestão da Casa dará continuidade ao projeto de modernização do prédio que abriga o Parlamento Estadual.





As obras estão sendo realizadas com responsabilidade em atenção às normas gerais de segurança e, de modo específico, neste período de pandemia da Covid-19, aos protocolos e medidas de prevenção ao contágio da doença. Todo trabalho também é feito com o cuidado às pessoas com deficiência, em conformidade com as regras de acessibilidade.





Demais cargos





Pela primeira vez na história da ALEMS, a eleição da Mesa Diretora ocorreu de forma híbrida (presencial e virtual). Além de Corrêa e Teixeira, integram a Mesa os deputados Eduardo Rocha (1º vice-presidente), Neno Razuk (2º vice-presidente), Antônio Vaz (3º vice-presidente), Herculano Borges (2º secretário) e Pedro Kemp (3º secretário).





