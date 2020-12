Morre de COVID vereador eleito pela primeira vez em Paranaíba

Eleito após concorrer a vereador em Paranaíba pela primeira vez, o professor Antônio Marcos (Republicanos) seria diplomado nesta quinta-feira (17), mas ele morreu de complicações do novo coronavírus (COVID-19) na madrugada de ontem (14), à 1h, após três dias de sintomas e mais 14 de internação.





Antônio Marcos foi eleito vereador pelo Republicanos aos 50 anos, com 395 votos. Quem assume a vaga na Câmara Municipal é o suplente Ronan Leal, aos 79 anos, que obteve 350 votos. Presidente estadual do partido, Wilton Acosta lamentou o falecimento. “Nós recebemos com muita tristeza o falecimento do professor Antônio Marcos.





Com toda certeza não só o partido, mas a cidade perde uma grande pessoa, um grande vereador.





Era bastante respeitado na cidade e tenho certeza que faria uma grande contribuição”, pontuou. Acosta disse que a notícia foi recebida com tristeza e apenas reforça a seriedade da doença que vem sepultando bastante amigos e conhecidos, mas felicitou o suplente que agora assume interinamente. “Por outro lado assume o Ronan, que é a quinta ou sexta eleição que fica como suplente.





Assumiu por um ano e meio nesta legislatura e agora terá oportunidade de cumprir de maneira integral. Fico feliz por ele que vai trazer uma grande contribuição também”, analisou.





O presidente municipal de Paranaíba, José Carlos falou de como sofreu o professor. “Na quinta-feira ele teve os primeiros sintomas, já foi para o hospital. Na sexta, foi para ala respiratória. Permaneceu lá no sábado.





No domingo já foi para a UTI com 80% dos pulmões comprometidos. O rim deu problema na sequência e ele teve que fazer hemodiálise. O pulmão não respondia. Não havia reação e 1h da madrugada de segunda ele faleceu”, lembrou. “Foi uma tragédia para nós. Foi a primeira vez que ele concorreu e já se elegeu”, contou José Carlos.





Nos bastidores, o professor Antônio Marcos poderia já deixar sua vaga para Ronan. “O prefeito tinha convidado para ser secretário de Educação. Estávamos analisando o que era melhor para o partido”, revelou.