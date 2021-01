Mega da Virada 2020: 2 apostas acertaram as seis dezenas

Mega-Sena da Virada pode pagar R$ 320 milhões ©DIVULGAÇÃO

Os números da Mega da Virada foram sorteados na noite desta quinta-feira (31), em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 325 milhões e não acumula. Duas apostas vencedoras vão dividir o prêmio, e cada uma vai levar R$ 162.625.108,22.





As dezenas sorteadas foram: 17 - 20 - 22 - 35 - 41 - 42.





Uma das apostas vencedoras saiu de Aracaju (SE). A outra foi feita eletronicamente.





A quina teve 1.384 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 48.978,81. Já a quadra teve 105.342 apostas ganhadoras, cada uma levará R$ 919,27.





Probabilidades





A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.









Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.





Por G1