Médico que ia para atendimento morre em acidente entre carro e caminhão

João Arnaud seguia para atendimento em Guia Lopes da Laguna quando bateu de frente com caminhão que seguia na pista contrária

Bombeiros precisaram retirar vítima que ficou presa nas ferragens ©Canal Daqui

O médico otorrinolaringologista, João Arnaud Fialho Braga, 54 anos, morreu no início da tarde desta quarta-feira (16). Ele dirigia um Hyundai Creta quando perdeu o controle da direção e bateu de frente com um caminhão boiadeiro na BR-267.





Conforme o site Jardim Notícias, João era de Campo Grande e seguia para atendimento em Guia Lopes da Laguna, a 234 quilômetros de Campo Grande, próximo ao posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal), perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária.





O veículo Creta bateu de frente com um caminhão boiadeiro que seguia no sentido contrário. Com a força do impacto o carro rodou na pista e parou às margens da pista. O médico ficou preso nas ferragens, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





Equipe do Corpo de Bombeiros que atendia a ocorrência fizeram a retirada da vítima que estava encarcerada no veículo e o corpo foi encaminhado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).





Ambos os veículos ficaram destruídos, mas ainda conforme o Jardim Notícias, o motorista do caminhão estava com ferimentos leves e foi levado para atendimento médico.

Acidente ocorreu no início desta tarde, em Guia Lopes da Laguna ©Jardim News









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por Ana Paula Chuva