Mais de 200 pessoas são flagradas nas ruas após toque de recolher em Campo Grande

Guarda Civil Metropolitana e fiscais da Vigilância Sanitária continuam com ações no período

Mais de 280 pessoas foram abordadas nas ruas ©DIVULGAÇÃO

Mais de 200 pessoas foram flagradas na rua durante o período de toque de recolher, em Campo Grande, imposto para evitar a aglomeração de pessoas e assim a disseminação do novo coronavírus. De acordo com a GCM (Guarda Civil Metropolitana), que trabalha nas fiscalizações do toque, somente nesta sexta-feira (11), 63 estabelecimentos foram orientados pelos agentes a fecharem as portas.





A ação, que também conta com fiscais da Vigilância Sanitária, atendeu 175 chamados de denúncias que chegam pelo o 153. Além disso, foram feitas fiscalizações de blitz no trânsito em parceria com a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), quando então foram realizados cinco testes de bafômetro. Três motoristas foram notificados por irregularidades.





Mesmo com o avanço do coronavírus, Campo Grande registrou um aumento de denúncias sobre aglomerações e pessoas na rua após o toque de recolher, que segue entre às 22 horas e 05 horas.