IPVA 2021: confira as melhores formas de pagamento

Saiba agora quais serão as melhores formas de pagamento do seu IPVA em 2021 e programe-se para gastar menos com esse tributo.

Com o fim de 2020, chega também o início das cobranças de impostos de 2021 e um acúmulo de contas. Dentre as principais tributações temos: o IPVA, o IPTU, as despesas escolares, a compra de materiais, o pagamento de presentes de Natal, dentre outras cobranças.





Assim, se você deseja saber como ter liberdade financeira , é essencial programar estes e outros pagamentos. Bem como, é necessário ter um planejamento mensal e uma reserva de emergência para possíveis eventualidades.





Nesse sentido, preparamos hoje um artigo completo sobre o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2021 e suas melhores formas de pagamento.





Assim, você pode desde agora se organizar para realizar os pagamentos em dia e começar 2021 com o pé direito. Confira com a gente e boa leitura!





Quais as opções de pagamento do IPVA 2021?





Inicialmente, saiba que o calendário de IPVA 2021 já está disponível para consulta na maior parte dos estados brasileiros. Para vê-lo, basta acessar a internet e buscar “IPVA 2021 + sigla do seu estado”. Por exemplo: “IPVA 2021 MG”. Assim, você terá acesso ao calendário completo de pagamentos.





Reinaldo Domingos, apresentador do canal no YouTube Dinheiro à Vista, disse recentemente que as pessoas devem ter atitudes “evitando o descontrole financeiro já nos primeiros meses de 2021. O ideal é agir, neste momento, de acordo com o seu padrão de vida”.





Portanto, já anote as datas de pagamento e veja quais as melhores opções com desconto.





Confira abaixo!





Quero pagar o IPVA à vista com desconto





Se você já tem o dinheiro em mãos, o recomendado é realizar o pagamento à vista. Isso pode ser benéfico por dois aspetos:





1. Você se verá “livre” de uma despesa logo no início do ano;





2. Cidadãos que pagam esse tributo à vista costumam ter desconto na casa dos 3% sobre o valor total do imposto.





Para ter acesso ao boleto com o valor à vista e já com o abatimento do desconto, acesse o Detran do seu estado.





Quero pagar o IPVA parcelado com desconto





Por outro lado, se você não possui o dinheiro para pagar o valor total do IPVA à vista, mas deseja obter um desconto, fique tranquilo(a). Para conseguir o benefício, mesmo pagando parcelado, basta realizar os pagamentos da seguinte forma:





● O pagamento da primeira parcela até 29 de janeiro de 2021 gera desconto de 3%;





● O pagamento da segunda e terceira parcela até 26 de fevereiro de 2021 dá desconto de 2%;





● Já o pagamento das 3 parcelas até 31 de março de 2021 acarreta desconto de 1%.





Como funciona a isenção para PcD





Pessoas portadoras de deficiência (PcD) possuem isenção de IPVA. Contudo, o estado de São Paulo anunciou nesta semana, que cerca de 60% dos motoristas que se autodeclaram como PCD podem perder o direito a tal desconto no estado.





Segundo o governo, há muitas fraudes e isso está afetando a tributação.





O advogado especialista em Direito de Pessoas Vulneráveis, Dr. Marcelo Válio, avalia a postura do governo de São Paulo como uma “busca de exclusão de todos os benefícios conquistados pelas pessoas com deficiência ao longo dos anos”.





Se eu atrasar meu IPVA, o que ocorre?





Caso você não pague seu IPVA, veja as consequências:





● Perda de descontos no imposto e multa média de 0,33% ao dia sobre o valor em aberto;





● Após 60 dias corridos de atraso, seu CPF é inscrito como dívida ativa estadual e há acréscimo de 5% no valor total;





● Se flagrado em blitz, você terá seu carro guinchado e retido no Detran estadual. Ele só pode ser liberado após pagamento de todos os débitos, multas e diárias do pátio do Detran;





● Por fim, seu nome pode ser incluído no SPC e Serasa, protestado em cartório e até sofrer cobrança judicial.





Como me organizar para as contas do início de 2021





Se você ainda não sabe como se organizar para essa e outras contas de 2021, veja abaixo algumas dicas que separamos para você:

Economize desde agora





Estamos no início de dezembro, portanto, a hora de planejar o início de 2021 é agora. Para isso:





● Economize na ceia de Natal. Ou seja, adquira alimentos mais baratos e use a criatividade nas receitas;





● Compre tudo à vista. Afinal, as parcelas do cartão de crédito não podem se sobrepor ao IPVA, IPTU, escola das crianças, etc.;





● Anote em um papel o que você irá dar de presente, bem como, estipule um teto de gastos para isso. Lembre-se: nada de gastar mais que o planejado!





Adapte-se ao momento atual





Estamos em meio a uma segunda onda da pandemia do novo coronavírus. Em resumo, vivemos tempos incertos, com alto desemprego e queda de renda. Portanto:





● Compre apenas o extremo necessário e evite desperdício de alimentos e bebidas na ceia de Natal e jantar de réveillon;





● Evite aglomerações e aproveite as liquidações pós-Natal para dar um presente a quem você ama.





Seguindo essas e outras simples atitudes, você consegue quitar as suas contas no começo de janeiro e ter um início de 2021 bem mais tranquilo.