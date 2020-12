HORÓSCOPO| Confira seu astral pra este sábado (26)

Áries - 21/03 a 20/04

Novas metas profissionais tornarão as perspectivas mais positivas. Aproveite para relaxar perto da natureza e pensar no futuro que você deseja daqui para a frente. Marte em seu signo trará coragem e uma dose maior de ousadia para mudar de profissão ou assumir maior poder na carreira. Amor em fase de sonhos e de expectativas. Mude de ambiente e renove conceitos.





Touro - 21/04 a 20/05





Curta a liberdade numa viagem ou dentro de você. Quebra de antigos parâmetros alargará sua visão e os horizontes. Urano e Lua em seu signo anunciam revoluções, abertura de caminhos e autoestima para dar uma virada positiva de vida. Escolhas sábias. Preserve a saúde, os bens e os vínculos que fazem parte importante da sua história. Ligações superficiais ficarão para trás.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Relaxe profundamente. Nada melhor do que dormir mais, sonhar e restaurar suas energias. Você poderá adotar novo lifestyle, encontrar as respostas que procura e diminuir inquietudes. Acolha fragilidades de uma amizade, estabeleça limites claros com outra e preserve sua privacidade. Planos de mudança ficarão mais definidos, a partir desta noite. Invista em você!





Câncer - 21/06 a 21/07





Interação num grupo diferente trará empatia e amizades transformadoras. Mudanças serão benéficas nesta época. Planeje um passo maior na carreira e na vida pessoal. Hora de aprofundar relações, ampliar perspectivas para o futuro e dar novo sentido à vida. Cuide do corpo, mantenha uma rotina saudável e preserve a saúde. Companheirismo no amor.





Leão - 22/07 a 22/08





Algo maior se desenhará para o futuro, neste sábado. Transforme padrões, invista em novos relacionamentos, inove o trabalho e mude filosofias. Ligações internacionais, associações e novas parcerias mudarão rumos. Visualize caminhos e onde quer chegar. À noite, clima carinhoso e conversas com amigos darão segurança. Fique por dentro das novidades.





Virgem - 23/08 a 22/09





Sábado gostoso para viajar, caminhar no parque, falar com amigos de longe e organizar ideias. Fé e entusiasmo com novos projetos criarão um clima alegre e darão leveza à vida. Boas notícias de longe reforçarão desejos de liberdade e de mudar o lifestyle. Se o plano for passar um tempo fora, ou curtir férias num lugar bonito, surgirá uma proposta atraente.





Libra - 23/09 a 22/10





Aproveite o sábado para organizar planos e sentimentos, trocar confidências com a família, arrumar a casa e planejar mudanças. Hora de romper velhos padrões e explorar novas possibilidades. Descubra prazeres diferentes, numa viagem, ou sem sair de casa. Espere por novidades gostosas e mais otimismo, nesta noite. Novos planos ganharão viabilidade.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Lindo momento no amor! Conversas gostosas, carinho e entendimento criarão um clima mágico numa relação especial. A saúde estará mais frágil. Evite exageros e atividades cansativas. Bom mesmo será fazer um detox físico e mental. Surpresas e novidades darão sabor às interações de hoje. Ligue o radar nas notícias e nas redes sociais. Surgirão informações úteis.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Clima gostoso na vida familiar. Curta os prazeres simples da convivência. Teste novas receitas, discuta assuntos diferentes e envolva os filhos ou o par numa atividade divertida. Saúde e trabalho ainda causarão inquietudes. Cheque notícias, atualize informações e fique por dentro das novidades. Com Vênus em seu signo, novas relações chegarão naturalmente. Deixe fluir.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





O sábado será animado, com novidades e surpresas que alegrarão o coração. Acorde sua energia, solte a criatividade e curta momentos intensos no amor. Atividades e deslocamentos estarão restritos. Em compensação, não faltará inspiração para desenvolver novas ideias e projetos. Pense em ganhar mais dinheiro ou em parar de perder. Investimentos poderão mudar.





Aquário - 21/01 a 19/02





Ótimo momento para não fazer nada. Ceda à preguiça e viaje nos seus sonhos. Nada melhor do que ficar em casa, relaxar, esvaziar a mente e curtir o conforto e a segurança. Cuide das plantas e da casa como uma terapia. O sábado trará lembranças gostosas. Aproveite para rever fotos, despertar memórias, avaliar ganhos e perdas e encerrar um longo ciclo de vida.





Peixes - 20/02 a 20/03





Novidades chegarão de vários lados, hoje. Trocas de mensagens, interações com grupos diferentes e novas amizades agitarão este sábado. Fique por dentro dos acontecimentos e discuta ideias com amigos. Você poderá aprender algo, renovar conceitos e descobrir novos focos de interesse. Relacionamentos profissionais e negócios continuarão em movimento.









Por: ROSA DI MAULO





