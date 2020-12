HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (12)

Áries - 21/03 a 20/04

Amor do jeito que você gosta. Lua e Vênus apimentarão a vida íntima. Troca de confidências, muita química, carinho e romantismo aprofundarão uma relação especial. Aproveite o alto astral para criar planos a dois e garantir um fim de ano divertido e feliz, seguindo as orientações de proteção da sua saúde e dos outros. Esporte ao ar livre dará prazer. Respire novos ares!





Touro - 21/04 a 20/05





Lindo momento no amor! Lua e Vênus intensificarão as emoções e fortalecerão planos do casamento. Se estiver só, uma amizade poderá se tornar mais íntima. Novo envolvimento também poderá surgir de uma situação casual. Espere por coincidências, convites e total empatia nas interações de hoje. Mudança de ambiente será positiva. Novidades à vista!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Comemore uma conquista de trabalho e recarregue as baterias com prazeres gastronômicos e cuidados estéticos. Conversas com o par num clima íntimo despertarão lindos sonhos. Aproveite este sábado para imprimir beleza e detalhes sutis nas simples atividades de rotina. Bom também para trocar mensagens e discutir ideias com uma amizade próxima.





Câncer - 21/06 a 21/07





O sábado será alegre e divertido, num ambiente seguro e nas atividades rotineiras. Bom para expressar os sentimentos com naturalidade e estabilizar uma relação especial. Se estiver só, critérios de escolha estarão mais exigentes. Bom momento para iniciar uma relação especial e construtiva, num novo padrão. Saúde e equilíbrio serão prioridades. Casamento em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Sábado gostoso para dar um toque pessoal na decoração da casa, curtir momentos carinhosos com a família e os prazeres simples da convivência. Alguém do passado entrará em contato com novidades e convites. Lindas lembranças e antigas histórias também estarão no menu do dia e esquentarão o coração. Conversas com os filhos, ou o par, definirão planos de fim de ano.





Virgem - 23/08 a 22/09





Conversas instigantes e palavras carregadas de emoção darão intensidade ao amor. Embarque num clima mágico e dê mais sabor à vida. Assuntos delicados envolverão irmãos e filhos. Aproveite o sábado para expor planos de mudança, compartilhar sonhos e trocar confidências com a família. Organize armários, gavetas e prateleiras. Coisas perdidas poderão reaparecer.





Libra - 23/09 a 22/10





Aproveite o sábado para fazer contas e compras para a casa. Assuntos financeiros e vida familiar continuarão em destaque. Estabeleça prioridades no orçamento e destine um fundo reserva para uma viagem ou curso. Hora de cuidar melhor do seu dinheiro e patrimônio. Notícias de longe trarão otimismo. Conexões internacionais abrirão portas de desenvolvimento.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Sábado de muitas emoções. O coração falará mais alto, com Lua e Vênus em seu signo. Espere por momentos mágicos e carinhosos no amor. Mesmo com as limitações impostas pela pandemia, você voará longe, nem que seja só na imaginação. Dedique umas horinhas para adiantar tarefas ou eliminar uma pendência com irmãos. Valerá cuidar da beleza e do corpo.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Ceda à preguiça, relaxe, durma mais e aumente a sintonia com a força interior. Os sonhos darão dicas preciosas do que realmente importa e tem valor para você. Aproveite o sábado para curtir os filhos e criar uma atmosfera carinhosa no ambiente familiar. Alimente a alma com amor incondicional e a beleza da vida. Se estiver só, poderá se apaixonar magicamente.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Empatia e carinho darão sabor às interações de hoje. Conversas sensíveis com amigos e oportunidades de novas amizades tornarão o sábado especial, sem sair de casa. Saúde, trabalho e família serão prioridades e os assuntos principais do dia. Resgate uma antiga amizade e receba um apoio importante. Hora de encerrar um ciclo e renovar as energias.





Aquário - 21/01 a 19/02





Algo do destino envolverá o amor. Clima mágico neste sábado, com planos a dois para o futuro, decisões de vida e perspectivas positivas na área financeira. Relações profissionais estarão aquecidas, mesmo no fim de semana. Fase de prestígio e projeção na carreira trará segurança. Defina planos de longo prazo. Vida social animada. Conquiste novas amizades!





Peixes - 20/02 a 20/03





Encanto, magia e confiança mútua envolverão o amor neste sábado. Aproveite para curtir atividades ao ar livre, lindas paisagens, ou viajar nos planos a dois para o futuro, sem sair de casa. Notícias de longe e convites de amigos cobrarão respostas rápidas. Cenário positivo nos negócios. Construa relações de confiança e some forças. Sucesso num novo empreendimento!





Por: ROSA DI MAULO





