HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (7)

Áries - 21/03 a 20/04

Atividades comerciais ganharão velocidade, nesta semana que também trará oportunidades de acordos e poder de negociação. Você terá bom desempenho também em provas, entrevistas e exposição de ideias. Ajuste planos, cuide da saúde e acelere a produção no trabalho para ganhar mais tempo livre. Pensamento positivo e fé contribuirão bastante com sua performance.





Touro - 21/04 a 20/05





Fuja da mesmice. Você se permitirá mais autenticidade e liberdade, nesta semana. Ótimo para explorar seus talentos criativos e experimentar atividades diferentes. Sintonia profunda nos relacionamentos. Novas parcerias, ou decisões no casamento, trarão soluções financeiras inesperadas. A sorte estará ao seu lado. Siga a intuição e mude padrões. Mudanças positivas.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Ótimas relações tornarão o cotidiano mais agradável. Aproveite esta semana para por a conversa em dia com amigos, discutir planos com o par e colaborar com vários projetos. Clima de cooperação, trocas de qualidade e harmonia no ambiente de trabalho darão confiança no futuro. Aprenda com novas referências e explore atividades diferentes. Escolhas ficarão claras.





Câncer - 21/06 a 21/07





Esclareça informações, pesquise assuntos de trabalho, estude e amplie opções. Semana movimentada nas comunicações profissionais e relações. Rotina organizada aumentará a produtividade. Acerte documentos e cuide da saúde. Detalhes e disciplina farão diferença para alcançar metas profissionais e pessoais. Amor com mudanças positivas. Aprofunde relações.





Leão - 22/07 a 22/08





Concretize planos nesta semana. Se organizar direitinho, você conseguirá dar conta de todas as demandas de trabalho, acertar as finanças e planejar os gastos do fim do ano. Viagem com os filhos poderá ser decidida com bastante antecedência, avalie custos. Destine um fundo reserva para projetos da vida familiar e reestruturações. Notícias de alguém de longe trará animação.





Virgem - 23/08 a 22/09





Você estará em destaque nesta semana. Supra necessidades pessoais e administre melhor o tempo que dedica às obrigações, aos relacionamentos e à privacidade. Hora de se presentear com mais conforto e dar crédito aos sonhos. Rompa antigos padrões, renove conceitos e dê mais leveza à vida. Conquiste novos espaços, brilhe e alavanque a carreira. Poder em alta!





Libra - 23/09 a 22/10





Comunicações e contatos ganharão velocidade nesta semana. Inicie relações, pesquise assuntos do seu interesse, esclareça contratos e invista nos estudos. Conversas objetivas com irmãos, ou pessoa próxima, motivarão novo projeto. Deixe a documentação em ordem e foque nas soluções práticas. Um empurrão do destino viabilizará uma viagem e favorecerá o amor.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A semana será decisiva no trabalho. Encare negociações desafiadoras e vença nos argumentos. Você poderá aprovar um projeto, firmar um contrato financeiro promissor e garantir bons rendimentos. Custos e investimentos merecerão atenção especial nesta fase de equilíbrio do orçamento. Algo do destino se revelará e aproximará o amor. Siga orientações de saúde.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Oportunidade inesperada de trabalho ou inovações trarão maior projeção profissional e popularidade. Abra novo caminho na carreira e decida o futuro. A fase trará maior satisfação e conquistas pessoais relevantes. Um sonho da vida íntima poderá se concretizar e trazer mais prazer. Experimente uma atividade diferente e comece novo ciclo. Promova a harmonia familiar.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Surpresa gostosa no amor manterá o astral em alta. Aproveite a semana para curtir momentos únicos com o par, aprofundar amizades e fortalecer sua rede social. Os relacionamentos estarão em foco. Empatia nas interações com parceiros, equipe, chefes e colaboradores fará tudo parecer mais fácil. Afaste preocupações, deixe a vida fluir e trabalhe com prazer.





Aquário - 21/01 a 19/02





Sentimentos profundos inspirarão mudanças no estilo de vida e ambiente social. Clima de encerramento do ano começará antes para você. Planeje o futuro a dois e conte com prestígio na carreira. Relacionamentos profissionais estarão aquecidos. Espere por perspectivas positivas na área financeira, visibilidade, convites e oportunidades de divulgação do trabalho.





Peixes - 20/02 a 20/03





Sonhos a dois definirão metas mais altas na carreira e decisões sobre o futuro. A semana trará uma solução inesperada para resolver assuntos financeiros da família ou uma pendência do passado. Clima mágico também para decidir uma viagem romântica, casamento ou projeto especial da vida íntima. O ambiente social passará por mudanças. Novas amizades a caminho!





Por: ROSA DI MAULO





***