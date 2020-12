HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (31)

Áries - 21/03 a 20/04

Faça uma lista do que você não quer mais e outra com novas metas. O último dia do ano encerrará velhas dinâmicas e iluminará o futuro. Paciência e tolerância serão chaves para o sucesso. Evite precipitações e riscos desnecessários, hoje. Aumente a sintonia com a espiritualidade e faça um ritual de limpeza energética e de despedida do passado.





Touro - 21/04 a 20/05





Aproveite o período da manhã para enviar mensagens carinhosas às pessoas queridas, checar notícias e circular nas redes sociais. A partir desta tarde, nada melhor do que o carinho da família, conforto e sossego. O ano terminará com clima íntimo e aconchegante. Cuide da energia da casa com arrumações delicadas, plantas e aromas. Fé, união e confiança no futuro!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Lindo momento para concretizar mudanças, expandir horizontes e dar nova direção à vida. A partir desta tarde, troque mensagens, aproxime quem está longe com vídeo-chamadas, expresse seu carinho e espalhe energias positivas pelas redes. Júpiter e Saturno em harmonia com seu signo fortalecerão a fé e a confiança no futuro. Renovação e realizações pela frente!





Câncer - 21/06 a 21/07





Encere o ano com aposta num novo começo e perspectivas positivas na carreira. Fale com quem está longe. Sonhos com uma viagem especial se tornarão mais concretos. O ano terminará com sabor de vitória e novas relações no radar. Comemorações on-line poderão surpreender, renovar os sentimentos e preservar a saúde. Mudanças e conquistas pela frente!





Leão - 22/07 a 22/08





Com Lua em seu signo, o ano terminará com muitas emoções, sonhos e sentimentos generosos. Curta momentos carinhosos com os filhos, amizade próxima, ou o par e planeje o futuro. Conexões com amigos de longe e mensagens motivadoras animarão o clima. Aproveite para se cuidar com carinho e manter sua saúde e a dos outros protegida. Sintonia no amor!





Virgem - 23/08 a 22/09





Ceda à preguiça, solte a imaginação e pense nas mudanças que deseja. O ano terminará com descontração e momentos deliciosos de relaxamento. Cuidados com a saúde incluirão novos hábitos e melhorias na casa. Aposte numa virada de vida. Em breve, surgirão oportunidades para viabilizar um projeto pessoal. Amor com clima quente. Valerá também se for virtual.





Libra - 23/09 a 22/10





Sonhos com o futuro manterão o astral em alta. O ano terminará com perspectivas positivas na carreira e ganho de popularidade. Comemore com clima íntimo, em casa. O prazer virá de conversas divertidas, bases afetivas fortes, entendimento com a família e conexões on-line. Invista em novos relacionamentos e nos planos de expansão. Estudos e poder pessoal em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Lindo momento no amor. Otimismo e entusiasmo estarão de volta! Aproxime quem está longe com empatia e palavras carregadas de emoção. Lua e Netuno criarão um clima mágico numa relação especial. Talvez você mude de opinião sobre decisões tomadas anteriormente. O ano terminará com presentes, surpresas gostosas e reestruturações de vida. Renove a fé!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Clima carinhoso e troca de confidências com a família encerrarão o ano com alegria e esperanças. A aposta num novo projeto de trabalho ou de vida criará cenário positivo para o futuro. Aproveite para fortalecer vínculos. Alcance um mundo maior e inclua amizades próximas com celebrações on-line. Com Vênus em seu signo, não faltará animação e simpatia!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Conversas emocionadas, romantismo e carinho intensificarão o amor. O ano terminará com clima mágico e sintonia com o par. Se estiver só, uma paixão virtual poderá ganhar seu coração, hoje. A Lua inspirará momentos únicos. Inclua mais poesia em sua vida e inicie um ciclo de maior realização pessoal e afetiva. Prioridades poderão mudar. Renove conceitos!





Aquário - 21/01 a 19/02





Momento de encerrar velhas dinâmicas e discussões. O ano terminará com decisões de vida e planos de longo prazo que incluirão renovação das estruturas. Cuide da saúde de todos com distanciamento social e também caminhadas ou exercícios físicos. Movimentar o corpo será fundamental para diminuir a ansiedade e o estresse mental. Cultive a serenidade e paz interior.





Peixes - 20/02 a 20/03





Termine o ano com mais paixão. Planos a dois para o futuro trarão entusiasmo e motivação. Valerá se conectar com sua força interior e afastar os medos. Hora de comemorar a vida e valorizar suas conquistas. Você terá muitos motivos para celebrar, hoje. Brilhe, troque mensagens com amigos, marque presença nas redes e divida alegrias. Hoje será um lindo dia!









Por: ROSA DI MAULO





***