HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (28)

Áries - 21/03 a 20/04

Planos para o futuro e carreira estarão em destaque nestes últimos dias do ano. Muita coisa poderá mudar daqui para a frente. Aproveite para descontrair, conhecer pessoas interessantes e ficar por dentro de novos modelos de negócio. Valerá checar informações e não se iludir com fake news. Não gaste energia à toa com discussões bobas, hoje. Respire novos ares!





Touro - 21/04 a 20/05





Valores afetivos serão mais fortes do que os materiais. Os últimos dias do ano trarão fé e expansão da consciência. Hora de renovar o projeto de vida e dar nova direção à carreira. Crenças, planos para o futuro e padrões de consumo poderão mudar consideravelmente nesta fase. Vá fundo no amor. O dia trará revelações e questionamentos íntimos. Mude dinâmicas.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Emoções estarão à flor da pele, com Lua em seu signo. Converse com amigos, cuide da imagem e dê atenção às necessidades pessoais. Júpiter e Saturno, em harmonia com seu signo, alargarão horizontes, trarão prestígio e aumentarão o envolvimento com temas sociais. Viagem para o exterior e formação acadêmica poderão entrar nos planos do próximo ano.





Câncer - 21/06 a 21/07





Interações num novo grupo incentivarão mudanças e abrirão portas para o futuro. Inicie amizades e amplie referências. Ainda será cedo para decisões definitivas. Aproveite os últimos dias do ano para avaliar sonhos e sentimentos, prós e contras, desfazer ilusões com visão realista, aprofundar vínculos e dar um novo sentido à vida. Esporte ao ar livre trará equilíbrio.





Leão - 22/07 a 22/08





Tornar a rotina mais leve e ter tempo para se dedicar aos relacionamentos farão parte dos planos para o próximo ano. Aproveite os próximos dias para curtir os amigos, relaxar e mudar filosofias. Bate e volta para um lugar exótico, com os filhos ou amizade, poderá ser opção interessante para se revigorar e dar sabor de aventura à vida. Invente um programa diferente.





Virgem - 23/08 a 22/09





Viagem ou proposta de uma atividade diferente cobrará resposta rápida. Os últimos dias do ano trarão novidades surpreendentes no trabalho e também na vida pessoal. Hora de decidir o futuro e apostar em inovações. Você poderá optar por uma grande mudança e dar uma virada positiva de vida. Hábitos saudáveis entrarão permanentemente na rotina. Viva com sabedoria.





Libra - 23/09 a 22/10





Júpiter e Saturno trarão prazeres diferentes e seguros. Os últimos dias no ano serão de planejamento do futuro, entendimento com a família e otimismo. Relaxe num lugar bonito, ou crie um ambiente agradável e protetor em casa, programe viagem longa ou estudos e fortaleça bases afetivas com iniciativas nas relações. Mensagens carinhosas de longe inspirarão planos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Um pouco de privacidade fará bem ao espírito. Aproveite os últimos dias do ano para pensar na vida, fazer suas coisas com calma, encerrar tarefas e obrigações. Acordos com irmãos, entendimento com o par e decisões familiares trarão segurança e mais tranquilidade para se dedicar aos próprios projetos. Conversas esclarecedoras romperão barreiras no amor.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Os últimos dias do ano ainda serão de trabalho ou de acertos de contratos. Você poderá aprovar um projeto ou receber resposta positiva de uma negociação ainda hoje e zerar pendências. O clima poderá ser mágico ou confuso nos relacionamentos. Conte com carisma, empatia e elegância, seu poder de atração estará em alta, com Vênus em seu signo.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Deslocamentos, comunicações e contatos serão confusos. Melhor não assumir compromissos e cuidar da sua saúde e bem-estar. Os últimos dias do ano serão produtivos em atividades criativas e cuidados com o corpo. Troca de mensagens carinhosas esquentarão o coração. Mantenha o foco em novos projetos e objetivos pessoais. Investimentos serão repensados.





Aquário - 21/01 a 19/02





Relaxe, descanse e alimente a alma com amor, pensamentos positivos e alegria nestes últimos dias do ano. Humor e criatividade não faltarão. Bom mesmo será não ter compromissos e curtir momentos de total liberdade em casa. Filmes, seriados e interações nas redes arejarão a cabeça. Bom também para programar reformulações na casa e tornar a rotina mais gostosa.





Peixes - 20/02 a 20/03





Aproveite os últimos dias do ano para se fortalecer interiormente, imprimir energias positivas na casa e curtir momentos carinhosos em família. Júpiter e Saturno aumentarão a sintonia com a espiritualidade e a força interior. Conversas com amigos renovarão conceitos e motivarão novos projetos de trabalho. Some forças com seu grupo e sonhe alto. Planos de futuro no amor.





Por: ROSA DI MAULO





