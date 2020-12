HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (25

Áries - 21/03 a 20/04

Embarque no espírito sagrado do Natal e acredite em milagres. Sentimentos generosos, compaixão e solidariedade estarão presentes nas conexões de hoje. Eleve a consciência e participe de um mundo melhor, fazendo sua parte ao assumir maior responsabilidade social. Presente inesperado da família renovará os sentimentos. Caminhos ficarão mais iluminados.





Touro - 21/04 a 20/05





Sintonia com a espiritualidade e emoções positivas encherão o coração de esperanças neste Natal. Aproveite a Lua em seu signo para se cuidar com carinho e seguir orientações médicas de proteção da saúde. Relaxar junto à natureza será boa opção de férias com os filhos ou o par. Se não for viajar, valerá cultivar flores, temperos e incluir plantas na decoração da casa.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Privacidade e sossego tornarão este Natal especial. Valerá se afastar de tudo e de todos, fugir dos compromissos sociais e cultivar a paz de espírito. Troca de confidências num tom carinhoso e profundo elevarão os sentimentos e criarão um clima mágico no amor. Revele sonhos e visualize o futuro. Hora de decidir mudanças no lifestyle e dar um novo sentido à vida.





Câncer - 21/06 a 21/07





Envie mensagens carinhosas aos amigos, marque presença nas redes e inicie amizades. Os relacionamentos estarão em destaque e, mesmo no ambiente virtual, criarão um clima acolhedor e reconfortante, neste Natal. Aprenda com novas referências e aprofunde vínculos. Sol e Mercúrio trarão conversas esclarecedoras e entendimento numa relação especial..





Leão - 22/07 a 22/08





Milagres acontecem. O espírito sagrado do Natal estará presente e iluminará novos caminhos. Visualize as mudanças que deseja e embarque numa onda de energia positiva. Planeje o futuro com fé, conte com a força espiritual e mova montanhas, se for preciso. Trabalho e saúde continuarão em destaque. Disciplina, organização e inovações serão chaves do sucesso.





Virgem - 23/08 a 22/09





O encanto pela vida emoldurará este Natal. Alimente a alma com beleza, alegria e sentimentos generosos. Transforme a saudade de alguém especial em esperança de um novo começo. O dia terá clima mágico, confiança nas relações e surpresas gostosas que virão de longe. Hora de abrir o coração e embarcar em novas experiências, com autoconfiança e fé. Amor em alta!





Libra - 23/09 a 22/10





Aprofunde relações familiares e crie um clima íntimo neste Natal. Bom para trocar confidências, revelar segredos e compartilhar sonhos. Mudança de atitude nos relacionamentos favorecerá o amor. Encerre dinâmicas do passado com diálogo franco e esclarecimentos. Hora de recuperar perdas, aprofundar a visão da vida e renovar os sentimentos. Mudanças à vista!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Conversas carinhosas e novidades darão leveza às relações neste Natal. Assuntos de trabalho e de saúde ocuparão a cabeça. Aceite o que você não pode mudar e encontre soluções inteligentes para interagir com as pessoas queridas em segurança. Conciliar família, relação íntima, amizades, tarefas e cuidados pessoais exigirá agilidade. Surpresa gostosa no amor!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Aplique novos conceitos de alimentação e surpreenda no almoço deste Natal. Pratos exóticos e refrescantes, fáceis de preparar, apresentados com arte, farão sucesso e beneficiarão a saúde. Você terá ideias geniais, também de trabalho. Aposte em inovações e soluções originais que tornarão a vida mais gostosa e manterão o orçamento equilibrado. Amor com mais humor.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Surpreenda a família e o par. Novidades e comemoração diferentes criarão um clima alegre e divertido neste Natal. Hora de se reinventar e começar novo ciclo de vida. Liberte sua criatividade, brinque e descubra prazeres diferentes. O amor falará mais alto que a razão, hoje. Renove os sentimentos e expresse seu carinho com originalidade. Paixão em alta!





Aquário - 21/01 a 19/02





Lembranças gostosas, saudades e carinho da família anunciam um Natal de muitas emoções e de gratidão por todos que fizeram parte da sua história de vida. Um toque original na decoração da casa dará sensação de maior conforto. Se o sonho for mudar para um espaço maior, Júpiter e Saturno em seu signo trarão oportunidade em breve. Reestruturações pela frente!





Peixes - 20/02 a 20/03





Novidades de amigos e mensagens carinhosas afastarão medos e levantarão o astral. Este Natal trará esperanças e cenário positivo para o futuro. Mude o tom das conversas, renove os sentimentos e curta os presentes da vida. O dia trará surpresas gostosas que abrirão sua cabeça. Circule nas redes, solte a curiosidade e amplie amizades. Some forças com seu grupo.









Por: ROSA DI MAULO





***