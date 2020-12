HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (21)

Áries - 21/03 a 20/04

Semana de decisões na carreira. Determine objetivos profissionais, brilhe em reuniões de trabalho e encerre as atividades do ano com maior reconhecimento e perspectivas positivas para o futuro. Amor com expectativas, alto astral e decisões sábias. Se estiver só, invista em novas amizades e mude conceitos. Um romance virtual dará sabor de aventura à vida.





Touro - 21/04 a 20/05





Dever cumprido dará uma gostosa sensação de liberdade, nesta semana. Tudo aberto para viajar, com os devidos cuidados de saúde, ou apostar numa programação íntima com o par, relaxar, trocar confidências e criar planos para o futuro. Pense no que quer a longo prazo. Você poderá fazer uma verdadeira revolução no projeto de vida, com Urano em seu signo.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Aproveite a semana para finalizar atividades de grupo, expressar seu carinho aos amigos e dar mais espaço à relação íntima. Momentos de privacidade recuperarão suas energias e iluminarão a consciência. Hora de mergulhar nos sentimentos, planejar mudanças e dar novo sentido à vida. Júpiter e Saturno em harmonia com seu signo alargarão seus horizontes.





Câncer - 21/06 a 21/07





Inicie amizades nas redes e aumente as chances para o amor. A semana trará conexões com pessoas de outras lugares e novos planos para o futuro. Júpiter e Saturno anunciam mudanças positivas, respostas existenciais e compromisso com a qualidade de vida. Cuidados com o corpo e a saúde farão diferença no equilíbrio emocional e disposição. Cultive novas relações.





Leão - 22/07 a 22/08





O Sol iluminará as áreas do trabalho e da saúde. Conte com maior organização e agilize a produção. A semana será positiva nos assuntos práticos e nos relacionamentos. Conexões com pessoas de longe motivarão novos planos e anteciparão decisões. Planeje viagem dos filhos ou ingresse num grupo internacional. Júpiter e Saturno firmarão relações e estabilizarão o amor.





Virgem - 23/08 a 22/09





Decisões de vida e de mudanças marcarão esta semana. Pessoas queridas que estão longe farão falta neste fim de ano atípico. Trabalho e cuidados de saúde continuarão exigentes. Encontre tempo para trocar mensagens carinhosas e confidências com alguém especial e alegre o coração. Apesar dos limites desta fase, você receberá lindos presentes da vida.





Libra - 23/09 a 22/10





Fortaleça suas raízes. A partir de hoje, Mercúrio facilitará o diálogo e o entendimento com a família. Aproveite o início da semana para organizar a casa, a documentação, eliminar pendências e fazer as pazes com o passado. Júpiter e Saturno em harmonia com seu signo trarão autoconfiança, poder pessoal e valorização dos seus talentos. Novas relações à vista!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Encerre atividades e dê mais atenção aos relacionamentos. As comunicações estarão abertas. Converse com amigos, circule nas redes e divulgue informações relevantes de fontes sérias. Notícias não serão as melhores. Dobre os cuidados com a saúde e resolva tudo que puder pelo celular e internet. Hora de se dedicar à família e fortalecer a união no amor com mais empatia.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Com Sol e Mercúrio na área do dinheiro, espere por bons resultados de trabalho e equilíbrio do orçamento. Caminhos de crescimento financeiro ficarão iluminados. Bom momento para acertar contas e contratos. Valores mais claros definirão investimentos. Ambiente carinhoso na vida familiar e perspectivas positivas em novos projetos aquecerão o coração. Distribua esperanças!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Caminhos de vida ficarão iluminados, com Sol e Mercúrio em seu signo. Conte com mais vitalidade, brilho e animação. Ótimo momento para definir novos objetivos pessoais e ampliar as comunicações. Palavras emocionadas, empatia e sentimentos generosos fortalecerão vínculos especiais. Hora de dar atenção à família e aos sonhos. Comece novo ciclo!





Aquário - 21/01 a 19/02





Relaxe, respire, descanse e busque respostas dentro de você. Começará hoje um período de maior interiorização e de autoconhecimento. Bom para fazer um balanço do ano, avaliar perdas e ganhos, expressar seu carinho aos amigos, familiares, equipe e pessoas queridas e encerrar um longo ciclo. Planos de expansão ganharão força. Pense a longo prazo e renove conceitos.





Peixes - 20/02 a 20/03





Confraternização on-line será a melhor opção para preservar sua saúde e a dos outros. O encerramento das atividades será cheio de esperanças, com saldo positivo nas parcerias, amizades e carreira. Júpiter e Saturno aumentarão a sintonia com a espiritualidade e experiência mística. Planos a dois para o futuro e companheirismo no amor. Some forças!





Por: ROSA DI MAULO





***