HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (2)

Áries - 21/03 a 20/04

Memórias vivas de bons momentos da vida em família ou de um antigo amor virão com força, hoje. Vênus e Lua intensificarão as emoções e aprofundarão um relacionamento especial. Bom para se despedir do passado e valorizar a história de vida. Venda, compra, transações imobiliárias e acertos financeiros com a família terão andamento positivo. Decisões de viagem.





Touro - 21/04 a 20/05





As comunicações de hoje trarão surpresas e novidades. Você poderá começar uma relação especial e fortalecer vínculos já existentes. Aproveite a harmonia entre Lua e Vênus para imprimir mais emoção nas palavras e criar um clima romântico no casamento. Associações de trabalho e amizades também ganharão atenção carinhosa, hoje. Tudo aberto no amor!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





O dia trará surpresas gostosas, ótimas relações e oportunidade de ganhar mais dinheiro. Uma proposta de trabalho ou negócio poderá chegar de repente e garantir maior tranquilidade. Sol e Mercúrio iluminarão os relacionamentos. Divergências de valores ou assuntos financeiros poderão abalar uma amizade. Posicionamentos claros facilitarão o entendimento no amor.





Câncer - 21/06 a 21/07





Lindo momento para cuidar da imagem, valorizar suas qualidades e fortalecer a autoestima. Lua em seu signo, em harmonia com Vênus, destacará seus encantos e atrairá novos relacionamentos. Aposte numa viagem para abrir os caminhos do coração e realizar sonhos românticos. Atenção à saúde será fundamental nesta fase. Assuma hábitos saudáveis.





Leão - 22/07 a 22/08





Harmonia com a família, carinho e conforto trarão tranquilidade. Aumente a sintonia com a força interior e visualize as mudanças que deseja. Conversas com os filhos ou o par definirão planos e rumos. Clima alegre, otimismo e uma dose maior de ousadia envolverão o planejamento de viagens e das comemorações de encerramento do ano. Cuidados de saúde imporão restrições.





Virgem - 23/08 a 22/09





Se algo ficou por dizer, não empurre com a barriga. Esclareça um mal-entendido com uma amizade ou alguém da família e encerre o assunto. Amigos de longa data darão notícias, hoje. Bom momento também para circular nas redes e ampliar contatos. Nova relação poderá começar por acaso e despertar fantasias. Conversas instigantes criarão clima mágico no amor.





Libra - 23/09 a 22/10





Conversas animadas afastarão inseguranças numa nova relação, irmãos, ou com alguém especial em sua vida. Informações sobre um curso ou viagem trarão empolgação com novos planos e tornarão o futuro mais atraente. Conte com ótimo desempenho em provas, entrevistas e contatos profissionais. Hora de investir no futuro e desenvolvimento. Atitude nas relações.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Conexões influentes abrirão portas. Negócios e contratos financeiros estarão aquecidos. Mercúrio e Sol trarão melhor administração dos recursos e equilíbrio do orçamento. Conte com empatia e clareza numa apresentação e aprove um projeto de trabalho. Bom momento também para aproximar quem anda distante com gestos de carinho e acolhimento. Confiança no amor.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Reavalie planos. Sentimentos profundos mudarão o comportamento. O dia trará desapegos e decisões da vida íntima. Um projeto a dois ganhará força. Se estiver só, carisma e poder de conquista, não faltarão. Nova paixão esquentará o clima. O ciclo que começará no aniversário anuncia maior satisfação pessoal, novos prazeres e expansão financeira. Criatividade em alta!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Momento de curar antigas dores, apoiar a família e imprimir mais emoção na relação íntima. Aumente a sintonia com a força interior e crie um clima carinhoso nas interações de hoje. Talvez precise adiar um plano do casamento e impulsionar novo projeto de trabalho. Caminho aberto para novas parcerias e associações. Encerre um assunto do passado. Amor em alta!





Aquário - 21/01 a 19/02





Reformulações no trabalho e na rotina trarão liberdade e perspectivas positivas para o futuro. Encare uma conversa difícil, encerre uma demanda e torne a vida mais gostosa. Atividades em grupo e clima divertido no amor manterão o astral em alta. Amigos trarão novidades. Avalie convites e inicie amizades. Cuidados de saúde serão prioridade. Evite riscos desnecessários.





Peixes - 20/02 a 20/03





Boas notícias na carreira. Espere por uma conquista profissional relevante e amplie perspectivas. Sucesso, visibilidade e prestígio desenharão cenário positivo para o futuro. Ótimo momento para se expor, criar e tornar a vida mais gostosa. Sonhos a dois intensificarão uma paixão. Despesas com filhos ou família poderão aumentar. Negócios imobiliários aquecidos.





Por: ROSA DI MAULO





