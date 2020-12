HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (18)

Áries - 21/03 a 20/04

Dia aberto a novas amizades. Entre num grupo, circule nas redes e participe de discussões. Dúvidas sobre o futuro ampliarão opções. Com Marte em seu signo, você poderá abrir caminhos de maior realização pessoal. Amplie comunicações, contatos e negociações. As sementes que você plantar agora darão bons frutos em breve. Amor com mais aventura.





Touro - 21/04 a 20/05





A semana terminará com projeção profissional, reconhecimento e boa notícia na área financeira. Mesmo que as coisas andem devagar neste fim de ano, perspectivas para o futuro serão positivas. Pense a longo prazo e concretize as mudanças desejadas. Amor com mais cumplicidade. Conversas íntimas esclarecerão rumos e intenções. Cultive a fé e a paz interior.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Lindo momento no amor, com companheirismo, entendimento e apoio mútuo. A semana terminará com esperanças, alto astral, boas notícias e atividades com amigos. Conte com maior projeção e prestígio nas redes sociais e ambiente profissional. Novas amizades e grupos despertarão interesse por assuntos diferentes e enriquecerão a bagagem cultural.





Câncer - 21/06 a 21/07





Novos planos, harmonia cotidiana e perspectivas de bons resultados no trabalho manterão a confiança no futuro. Cuidados estéticos, corporais e de saúde também entrarão no menu do dia. Invista no seu equilíbrio e qualidade de vida. A semana terminará com planejamento dos próximos passos e de mudanças, sintonia com a força interior e paz de espírito.





Leão - 22/07 a 22/08





Carinho dos amigos, filhos, par e boas notícias de longe esquentarão o coração, hoje. A semana terminará com muitas emoções, alegrias e empolgação com novos planos. Vários planetas em harmonia com seu signo manterão o astral em alta e a chama do amor acesa. Foque nos relacionamentos e fortaleça sua rede. Ligações internacionais. Mudanças à vista!





Virgem - 23/08 a 22/09





Conversas importantes de trabalho e com a família tornarão o dia bastante produtivo. A semana terminará com esclarecimentos e mais tranquilidade. Planos de mudar o estilo de vida ganharão força. Assuma novos hábitos e aposte numa rotina saudável. O cotidiano ficará mais gostoso com organizações na casa e melhor administração do tempo. Estabeleça limites claros.





Libra - 23/09 a 22/10





Termine a semana com mais motivação. Conversas agradáveis, troca de mensagens bem-humoradas e pensamento positivo desenharão um cenário otimista, mesmo com as limitações da época. Descubra tendências e novidades. Informações estimulantes chegarão de várias fontes. Valerá também pesquisar cursos, estudar línguas ou organizar documentos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Dê mais atenção à família e à casa. A Lua despertará lembranças gostosas. Aproveite para organizar fotos e materiais de trabalho. A semana terminará com limpezas e simplificações. Finalize assuntos do passado, foque no essencial e torne as estruturas mais leves. Trabalho com boas perspectivas financeiras. Talvez encerre um contrato e negocie outro.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Imprima mais emoção nas conversas com o par. A semana terminará com declaração de amor, palavras carinhosas e entendimento nas relações. Objetivos pessoais ficarão mais claros. Aproveite a passagem de Mercúrio pelo Sol em seu signo para detalhar planos, firmar um contrato ou acordo comercial. Você terá ótimo desempenho em negociações. Carisma em alta!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Cheque a reputação de lojas on-line, aproveite ofertas e faça boas compras sem sair de casa. Além de menos cansaço, você protegerá sua saúde e a dos outros, se evitar deslocamentos e aglomerações. Simplifique tudo que puder neste fim de ano e ganhe tranquilidade. Os sonhos darão dicas. Hora de expandir a consciência, fazer as pazes com o passado e seguir mais livre.





Aquário - 21/01 a 19/02





Com Lua em seu signo, a semana terminará com sonhos e atenção às necessidades pessoais. Excesso de comunicações poderá causar impaciência. Abrevie conversas e evite discussões repetitivas. Bom mesmo será arejar a cabeça com assuntos e prazeres diferentes, descontrair e relaxar, cumprindo as normas de proteção à saúde. Prefira divertimentos e encontros virtuais.





Peixes - 20/02 a 20/03





Algo maior irá se firmar para o futuro. Vários planetas anunciam prestígio, sucesso e visibilidade na carreira. Comunicações profissionais estarão aquecidas. Some forças com parceiros e impulsione novo empreendimento. Depois de uma semana agitada, nada melhor do que relaxar em casa, curtir um bom seriado e momentos carinhosos no amor. Sonhe alto!





Por: ROSA DI MAULO





***