HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (1º)

Áries - 21/03 a 20/04

Comunicações serão confusas, hoje. Esclareça informações, pergunte, pesquise, investigue as entrelinhas e também use a intuição para resolver dúvidas sobre um passo decisivo na carreira, curso ou decisões de vida. No fim do dia, Mercúrio se harmonizará com seu signo e dará sinal verde para uma viagem ou plano de estudos. Fantasias românticas esquentarão a vida íntima.





Touro - 21/04 a 20/05





Pesquise preços, espere por melhores oportunidades e não tenha pressa nas decisões que envolvam investimentos. Talvez as contas não fechem hoje e você precise de mais tempo para planejar o fim do ano. Conversas íntimas nesta noite serão tranquilizadoras. Aproveite para planejar mudanças e detalhar planos. Sintonia com amigos e com o amor dará brilho ao dia.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





A entrada de Mercúrio na sua área afetiva facilitará o diálogo e entendimento com o par. Amizades estarão mais próximas e movimentarão o dia com propostas e discussões estimulantes. Amplie as comunicações, fique por dentro das novidades e solte a curiosidade. Com Lua em seu signo, valerá também cuidar da imagem e dar crédito aos sonhos.





Câncer - 21/06 a 21/07





Conte com mais organização e amplie comunicações de trabalho. Algo mágico envolverá os contatos de hoje, embora você sinta preguiça de se relacionar ou de cumprir tarefas. O dia será mais produtivo em atividades criativas e nos cuidados de saúde. Sonhos com uma viagem manterão o astral em alta. Pense no seu futuro. Pequenas atitudes darão grandes resultados.





Leão - 22/07 a 22/08





Alegria e humor colorirão o dia. Mercúrio em harmonia com seu signo facilitará o diálogo com os filhos e ativará sua criatividade. Também não faltará inspiração para novos projetos. Planos de viagem e soluções originais darão mais sabor à vida, a partir de hoje. Sintonia com uma amizade especial e com a família. Resgates do passado revelarão sentimentos profundos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Uma conquista na carreira dará força aos projetos pessoais. Pense no futuro e em viver com mais conforto e segurança. Planos incluirão estudos, mudança de casa ou de estilo de vida. Posicionamento claro contribuirá com a harmonia familiar. Padrões não serão os mesmos neste mês de encerramento do ano. Ganhe liberdade e fique em paz com sua consciência.





Libra - 23/09 a 22/10





Decisões financeiras, investimentos em um imóvel ou na vida familiar trarão segurança e maior tranquilidade. Crie bases firmes para o futuro. Cenário positivo para atividades em outra localidade, estudos e planejamento de viagens. Conte com atitude e entendimento em novos relacionamentos. As comunicações continuarão abertas. Proximidade com irmãos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





O orçamento ficará mais equilibrado, com a entrada de Mercúrio na área do dinheiro, que também aumentará o poder de negociação em contratos comerciais e de trabalho. Hora de estabilizar as finanças e decidir investimentos. Desfaça ilusões. O momento cobrará soluções práticas, visão realista e concretizações. Inicie uma atividade, ou um tratamento de saúde.





Sagitário - 22/11 a 21/12





A partir de hoje, Mercúrio em seu signo esclarecerá objetivos pessoais e ampliará o poder de comunicação. Ótimo para movimentar a vida com ideias brilhantes e novos projetos. Motive o par, os filhos e também fature alto nas reuniões de trabalho. Um sonho antigo poderá se realizar em breve e trazer maior tranquilidade. Paixão, fantasias e poder de conquista no amor.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Comunicações de trabalho poderão ser confusas, hoje. Tome iniciativas e esclareça dúvidas. Você poderá aprovar um projeto com boas ideias e pequenos ajustes. Apoio à família continuará como prioridade. A partir de hoje, Mercúrio aguçará a intuição e dará contornos nítidos aos sonhos. Encerre um longo ciclo de vida e comece uma rotina diferente.





Aquário - 21/01 a 19/02





A vida social ficará movimentada, a partir de hoje. Mercúrio trará conversas animadas com amigos, convites e maior interação com grupos. Momento de maior prestígio na carreira e de oportunidades de negócio. Firme alianças. Associações abrirão portas. Amor com novidades e maior entendimento. Aposte em novas ideias e reformulações. Se estiver só, paixão à vista!





Peixes - 20/02 a 20/03





Determine metas mais altas ou firme um contrato financeiro e alavanque a carreira. A partir de hoje, Mercúrio movimentará as comunicações profissionais e os negócios. Fase de sucesso nos empreendimentos e de maior visibilidade. Invista num futuro brilhante e promissor. Casa ou assuntos de família levantarão dúvidas e cobrarão negociações. Exponha sua disponibilidade.





Por: ROSA DI MAULO





