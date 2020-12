Guia para vender diamantes e joias com diamantes

Se informe sobre pontos importantes desse tema

Os diamantes estão entre os minerais naturais mais bonitos e procurados do mundo. Os diamantes são valorizados pelos humanos desde os tempos antigos e tiveram muitos usos ao longo dos anos, sendo o adorno um dos mais antigos e comuns. O valor dos diamantes é tanto sentimental quanto monetário. Os anéis de casamento e noivado apresentam diamantes como um símbolo do vínculo eterno entre os cônjuges. As joias que contêm diamantes, como brincos e pulseiras de diamantes, são frequentemente consideradas os tipos de joias mais impressionantes e valiosos.





Embora os diamantes e as joias com diamantes sejam valiosos, eles são itens muito comuns. As pessoas compram joias com diamantes para si mesmas ou como presentes, e algumas podem até mesmo herdar uma coleção de joias de um membro da família que contenha joias com diamantes. Se você tem joias com diamantes que não deseja mais, pode vendê-las por dinheiro, em vez de deixá-las em sua caixa de joias.





Vender suas joias com diamantes para um comprador de diamantes certificado pode lhe render um bom retorno. No entanto, vender diamantes é algo que você não deve tomar levianamente. As dicas a seguir o ajudarão a se preparar para vender seus diamantes e obter o máximo valor deles. Conheça o valor dos seus diamantes.





Existem muitos fatores que influenciam o valor de um diamante, incluindo quilate, corte, cor e clareza. Sua mãe pode ter lhe dito que seu anel de diamante é de alto valor, mas essa evidência anedótica não é suficiente quando você tenta vender seus diamantes por um preço alto. Um comprador de diamantes certificado provavelmente pedirá autenticação para provar as qualidades e o valor do diamante.





A melhor maneira de obter autenticação para seus diamantes é fazer com que eles sejam avaliados por um avaliador de confiança que não compra ou vende diamantes. Esses profissionais podem avaliar com precisão o quilate, o corte, a cor e a clareza do seu diamante e fornecer uma avaliação honesta e imparcial.





Ter um diamante avaliado por um profissional pode custar dinheiro que pode não estar em seu orçamento. Se é provável que suas joias com diamantes tenham um valor inferior a US $ 2.000, pode ser do seu interesse não pagar por uma avaliação. Um comprador profissional de diamantes pode fornecer uma avaliação rápida de suas joias com diamantes, sem custo e sem obrigação de venda.





Você pode ter suas joias avaliadas por vários compradores de diamantes diferentes para ter uma ideia melhor do verdadeiro valor de seus diamantes.





Espere um preço realista. É fácil ter uma expectativa de preço alto para seus diamantes, o que muitas vezes leva à decepção. Mesmo uma avaliação direta de seus diamantes pode não levar em conta as condições ou tendências atuais do mercado.





Uma maneira de ter uma ideia mais precisa do valor de seus diamantes é fazer perguntas ao avaliador durante a avaliação. Faça perguntas específicas, como quanto seus diamantes valem no mercado atual e o que acontecerá com o valor de seus diamantes ao longo do tempo. Essas informações o ajudarão a avaliar melhor o preço de revenda de seus diamantes para que você saiba o que esperar. Outra maneira de avaliar o valor de revenda de seus diamantes é pesquisar os preços de itens semelhantes. Procure diamantes semelhantes aos seus no eBay e em sites de lojas de varejo para ver seu valor. Se você estiver procurando por novos itens, terá que diminuir o valor ao considerar seus próprios diamantes para contabilizar o fato de eles serem usados.





Ter uma ideia precisa do valor de revenda de seus diamantes lhe dará uma expectativa realista do preço quando você for vendê-los.





Venda direta: uma venda direta é a venda de seus diamantes diretamente para um membro do público. É possível obter o melhor preço pelos seus diamantes por meio de uma venda direta, mas isso pode exigir muita paciência para encontrar o comprador certo. A maioria dos compradores será cética em relação ao preço pedido e poderá tentar negociar um preço mais baixo. Você também deve considerar sua segurança pessoal ao vender um item de preço tão alto a um estranho.





Consignação: Com esta opção, você transformará seus diamantes em um joalheiro ou comprador de diamantes que tentará obter o melhor preço por seus itens. A vantagem das remessas é que os joalheiros cobram taxas baixas e geralmente podem obter um preço mais alto do que você obteria com uma venda direta. No entanto, a venda de diamantes em consignação pode levar muito tempo, e esse arranjo o torna dependente do joalheiro. Ao elaborar um contrato de remessa, certifique-se de entender o prazo, definir um preço mínimo, entender como você será pago e saber o que acontecerá se seus itens não venderem.









