Fim de ano: Como reduzir o risco de contrair Covid-19 na viagem?

Viajar neste fim de ano exige cautela e novos hábitos; confira as dicas de segurança

Uma recente pesquisa feita pela Hibou e a Score Group aponta que 79% dos brasileiros passarão o Natal em suas casas, e outras 65% afirmam que farão o mesmo no Revéillon. Um dos períodos mais comuns de viagens de lazer, abre espaço para um novo momento: viagens de necessidade, apenas para visitar a família.





Assim será a chegada do novo ano para milhões de pessoas no país. Com a flexibilização de alguns estados, já é possível planejar visitar os familiares nas comemorações mais tradicionais do país.





Obviamente, os cuidados ao viajar nesse período devem ser redobrados e é indicado seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), além de consultar a situação dos casos da cidade para a qual deseja visitar. Veja os principais cuidados para viajar no fim de ano:





Mantenha o distanciamento





Priorizar o distanciamento social em filas, espaços comuns e no momento do embarque é um dos primeiros cuidados para se prevenir e aproveitar a viagem sem preocupações, garantindo a sua segurança e a segurança dos parentes.





Use sua máscara





O uso de máscaras de proteção continua obrigatório em muitas regiões do país. Portanto, utilizar a máscara ao sair de casa, no transporte e, também, ao entrar em lugares públicos como restaurantes, rodoviárias e outros, é fundamental. Além disso, vale levar máscaras reservas para trocar periodicamente, especialmente, se a viagem for longa.





Higienize as mãos frequentemente





Para prevenir o contágio do coronavírus, o uso do álcool em gel é fundamental na hora da viagem. Por isso, faça uso do mesmo e, sempre que possível, lave as mãos com água e sabão. Ao chegar no destino, busque higienizar malas e mochilas também.





Compre passagens online





Evitar a exposição em ambientes públicos continua sendo uma medida recomendada. Portanto, prezando pelo distanciamento, efetue a compra das passagens online, evitando o contato com outras pessoas sem necessidade e filas.





Priorize ônibus adaptados





Algumas empresas estão adaptando seus ônibus para maior segurança dos viajantes, com maior distribuição de poltronas, sendo em linha com 3 assentos individuais, possibilitando maior distância entre os passageiros e, consequentemente, minimizando o contato. Ônibus para São Paulo , Porto Alegre, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Sergipe e outras regiões já estão sendo adaptados.





Haja com o máximo de cautela





Antes mesmo de chegar ao local de destino, avise os familiares sobre a viagem e os riscos. Ao chegar à casa em que ficará hospedado, tenha o cuidado de priorizar a higiene completa e a retirada das roupas da viagem antes de abraçar e cumprimentar os anfitriões. Embora possa parecer estranho, a segurança deve ser prioridade para um fim de ano e um ano novo tranquilo.





