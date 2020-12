Equipe médica faz parto de emergência às margens de rodovia na véspera de Natal em MS

Mãe de bebê mora em uma chácara nos arredores da rodovia e solicitou apoio médico em uma base operacional da concessionária da BR 163 em Mato Grosso do Sul. Parto foi considerado um sucesso e criança nasceu na altura do km 454 da rodovia.

Parto foi realizado por equipe médica da concessionária que administra a BR 163 em Mato Grosso do Sul ©CCR MSVia/Divulgação



Em plena véspera de Natal, um bebê nasceu às margens da BR-163 a bordo de uma ambulância-resgate da concessionária que administra a rodovia em Mato Grosso do Sul, próximo a Anhanduí, a cerca de 30 quilômetros de Campo Grande.





De acordo com a concessionária, a mãe mora em uma chácara localizada perto do distrito e começou a sentir as dores do parto pela manhã desta quinta-feira (24). Os familiares socorreram a gestante e a levara até a base operacional da concessionária da rodovia, perto de onde a mulher mora, solicitando apoio médico.





A equipe realizou o socorro e tentou levar a mãe ao hospital, mas precisou parar a ambulância no meio do caminho para auxiliar o trabalho de parto. Outra equipe foi chamada para atender a ocorrência, com seis profissionais ajudando na ação. A menina nasceu por volta das 10h, na altura do km 454 da BR-163.





A bebê e a mãe foram posteriormente encaminhadas em segurança para o Hospital El Kadri, em Campo Grande, e passam bem.





Por G1MS