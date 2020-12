EMPREGOS| Última segunda-feira do ano tem 715 oportunidades na Funtrab

Com saldo positivo na geração de empregos ao longo de 2020, Mato Grosso do Sul tem 715 oportunidades intermediadas pela Fundação do Trabalho (Funtrab) na última segunda-feira (28) do ano. Além da Capital as ocupações disponíveis abrangem outras 18 cidades do Estado.





Quem mora em Campo Grande pode se candidatar a uma das 286 vagas ofertadas. Analista de crédito, auxiliar de linha de produção, pedreiro, promotor de vendas, projetista de móveis e sushiman estão entre as ocupações disponíveis na Capital.





Miranda (92), Guia Lopes da Laguna (57), Amambai (55), Nova Andradina (45), São Gabriel do Oeste (35), Batayporã (34), Ponta Porã (23), Chapadão do Sul (19), Dourados (16), Caarapó (13), Corumbá (9), Coxim (7), Jardim (6), Ivinhema (5), Sidrolândia (5), Cassilândia (3), Rio Brilhante (3) e Nova Alvorada do Sul (2) também possuem vagas disponíveis para diversas áreas e níveis de escolaridade.





Os interessados em se candidatar a uma vaga devem comparecer à instituição, tendo em mãos documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.





Na Capital a Funtrab está localizada na Rua 13 de maio n° 2.773, e o atendimento voltado a seleção para destinação a entrevista é de segunda à sexta das 7h30 às 13h30. No interior do Estado, os candidatos devem procurar a Casa do Trabalhador mais próxima.





Para conferir endereços, telefones, horários de funcionamento e detalhamento das vagas clique aqui









Por: Mireli Obando