EMPREGOS| JBS oferece 200 vagas em Dourados (MS)

As oportunidades são para atuação na unidade da Seara Alimentos no município

A JBS está com 200 vagas de emprego em aberto para operador de produção na unidade da Seara Alimentos em Dourados (MS). Os interessados em participar do processo seletivo precisam ter o Ensino Médio completo e não é obrigatório ter experiência prévia na função.





A seleção acontecerá nesta terça-feira (29) e também na próxima semana, nos dias 04, 05 e 06 de janeiro de 2021, às 7h30, na Associação ADCS – localizada na Rodovia BR 163, Km 6, Distrito Industrial, Dourados. É necessário levar caneta, Carteira de Trabalho e documentos pessoais.





Desde o início da pandemia, a JBS já contratou mais de 12 mil colaboradores em todo o país.





Sobre a JBS





A JBS é a segunda maior companhia de alimentos do mundo e a maior de proteína animal. Com uma plataforma global diversificada por geografia e por tipos de produtos (aves, suínos, bovinos e ovinos), a Companhia conta com mais de 245 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros. No Brasil são mais de 145 mil colaboradores, sendo a empresa a maior empregadora do país.





No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Swift, Pilgrim’s Pride, Seara, Moy Park, Friboi, Primo, Just Bare, entre muitas outras, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países. A Companhia investe também em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem, embalagens metálicas e transportes.





A JBS conduz suas operações com foco na alta qualidade e na segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal em toda sua cadeia de valor. O programa Juntos pela Amazônia integra esse compromisso. Além de fomentar o desenvolvimento sustentável do bioma amazônico, promovendo a conservação e uso sustentável da floresta, prevê a melhoria da qualidade de vida da população que nela reside, bem como o desenvolvimento de novas tecnologias para preservar o meio ambiente. Com a implementação de uma plataforma blockchain, inédita no setor de proteína animal, ampliará o monitoramento dos fornecedores diretos da JBS para os fornecedores deles.









