Em entrevista no Tribuna Livre, Carlão fala sobre sua reeleição, perfil popular e candidatura à presidência da Câmara

Em entrevista ao radialista, Marcos Farias, apresentador do Programa Tribuna Livre da Rádio Capital FM, líder em audiência no rádio de Campo Grande, o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) falou sobre sua reeleição, seu perfil popular mesmo em tempos de Pandemia sempre perto da população e sua candidatura à presidência da Câmara Municipal.





“Sou um político com esse perfil popular, construí minha trajetória no meio do povo. É isso que eu gosto de fazer, servir a população como representante. Essa eleição foi totalmente diferente, nestes tempos de Pandemia, mas consegui permanecer próximo à população. Creio que essa proximidade me credenciou para realizar um novo mandato. Por essa experiência de quatro mandatos coloquei meu nome como candidato à presidência da Casa de Leis. Para reaproximar o Poder Legislativo da população, fazendo com que o povo participe cada vez das decisões da Câmara”, disse.





Carlão falou da necessidade da Casa atuar de forma harmônica e independente com o Executivo Municipal e Estadual.





“Precisamos ter a população como centro das nossas decisões e ações. Colocando qualquer questão pessoal de lado em favor dos interesses da população. Esse é meu compromisso”, concluiu.









Por: Janaina Gaspar