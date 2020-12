Detran prorroga até janeiro prazo para contestação de 100 mil multas de trânsito

Envio de notificações registradas de fevereiro a novembro havia sido suspensa por conta da pandemia

Prazo também foi estendido para quem foi multado e estava recorrendo ©DIVULGAÇÃO

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de MS) prorrogou até dia 31 de janeiro de 2021 o prazo para apresentação de recurso contra multas de trânsito registradas de fevereiro a novembro deste ano. No período, foram 100 mil notificações.





De acordo com informações do Detran-MS, o envio das notificações de multas havia sido interrompido por conta da pandemia até novembro deste ano. Com a retomada, devem ser enviadas 100 mil multas e, por isso, condutores tiveram prazo de contestação prorrogado.





“Nós estamos seguimos o critério do artigo V da resolução 802 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), explicou a diretora de habilitação do Detran-MS, Lina Issa Zeinab.





O mesmo prazo foi concedido aos condutores que tiveram prazo recursal expirado durante o período da interrupção dos serviços, 20 de março a 30 de novembro. Agora, também terão até janeiro para entrega da defesa prévia e dos recursos em 1ª e 2ª instância.





A suspensão no período foi decorrente de medida de biossegurança, para evitar atendimento presencial e possível aglomeração nas unidades.





"Agora é necessário cumprir o caso estabelecido, então é muito importante não deixar para fazer na última hora”, disse Lina Zeinab.





O Detran-MS também informa que os procedimentos podem ser feitos pelo sistema online, pelo Portal Meu Detran.









Por Silvia Frias