Descubra quanto cobrar por uma página de tradução

Você já se perguntou quanto custa uma tradução de página? Essa dúvida costuma ser ainda maior quando se é um profissional novo na área. Afinal, existem no mercado (e na própria internet) diversos valores acerca da tradução. Chegar a um preço final pode ser bem complicado.





Antes de tudo, é importante citar que o valor final de uma tradução não deve ser cobrado apenas pela palavra em si. Tudo pode depender de acordo com o idioma a ser traduzido. Por exemplo, traduzir para o inglês é mais barato do que traduzir para o alemão.





A justificativa é muito simples: o inglês, dentre todas, é a língua mais globalizada. Dessa forma, existem diversos tradutores que trabalham com o idioma, em diversos países ao redor do mundo. O mesmo não acontece com o alemão. Nas próprias plataformas especializadas já é mais complicado encontrar um tradutor para a língua.





Sabemos que existem também as famosas taxas de tradução. Uma das mais comuns é a taxa de urgência, que nada mais é do que traduções em caráter urgente, que devem ter seu preço acordado previamente entre as partes. A taxa também é aplicada ao tipo de língua a ser traduzida.





A partir das discussões acima fica mais fácil saber qual costuma ser o preço de tradução de página





Como saber qual o preço final





A classificação do preço de tradução de página final também pode variar de acordo com o país. Existem diversos órgãos que tentam padronizar esse processo, como é o caso do Sindicato Nacional de Tradutores - SINATRAN. Nesse em específico, é possível encontrar uma página chamada “Valores de Referência”. É o trabalho que a protranslate realiza.





No próprio site são descritas as cobranças e porquê elas ocorrem. Tudo varia do tamanho do documento (quanto maior, mais caro), qual o idioma a ser traduzido, o tipo de tradução (tradução, tradução literária, versão, versão literária e versão dupla) e também do tipo de multimídia (se é um arquivo em texto ou audiovisual).





No segundo caso, por exemplo, o valor por palavra costuma ser maior, pois é necessário entender e transcrever a fala. Esses valores de referência são obtidos por meio de profissionais da área que atuam em distintos campos, levando em consideração também a inflação final.





Para o profissional, é importante relatar que o preço também pode variar pelo tempo já exercido na área. Ou seja, um profissional mais júnior costuma cobrar menos que um profissional sênior.