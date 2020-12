Deputado Neno Razuk solicita melhorias para cinco bairros da Capital

As indicações têm foco nas áreas de infraestrutura e segurança

Obras de pavimentação, melhorias em praça e ampliação do policiamento para bairros de Campo Grande foram objetos de indicações apresentadas pelo deputado estadual Neno Razuk (PTB) ao longo desta semana.





Moradores do Bairro Jardim Colúmbia reclamaram a falta de pavimentação asfáltica na maioria das ruas. Segundo eles, poucas são asfaltadas. Como a maioria não tem essa estrutura os moradores sofrem muito no período chuvoso, pois as vias ficam intransitáveis, a Rua Catrimani é um exemplo. Os motoristas que precisam transitar pelos locais acabam tendo sérios transtornos e é comum ver veículos atolados. Na época de estiagem, a poeira também é um grande inconveniente.





No Bairro Coronel Antonino o pedido visa a execução de sinalização e redutor de velocidade na Rua Dr. Dolor Ferreira de Andrade, próximo à Avenida Presidente Castelo Branco. Moradores relatam que é grande o fluxo de veículos neste trecho o que dificulta a travessia de pedestres, principalmente nos horários de pico.





Para o Bairro Ana Maria do Couto, a solicitação visa realização de obras de melhorias na Praça do bairro. Entre as reivindicações estão implantação de pista de caminhada, assentos adequados e até mesmo mais iluminação. Famílias de outros Bairros como Sílvia Regina, Jardim das Reginas, Sayonara e Recanto dos Pássaros também usufruem do espaço.





Segurança – Outra solicitação apresentada pelo deputado visa atender os moradores do Bairro Serra Azul, onde, segundo os relatos, é necessária a ampliação do policiamento, sobretudo nas proximidades do campo de futebol da Rua Alvilândia.





Frequentemente, segundo os moradores, o local reúne muitas pessoas e é comum a ocorrência de desentendimentos entre os frequentadores e até mesmo de pessoas armadas, criando um cenário de insegurança os que moram nas proximidades. Para atender os que moram no Bairro Carandá Bosque, o deputado solicitou a instalação de luminária na Rua Abel Freire, esquina com a Rua Robson Benedito Maia.





ASSECOM